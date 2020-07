Francisca García-Huidobro afirmó que “si el virus me pillaba como estaba antes, me iba despachada”

La conductora Fran García-Huidobro conversó con La Cuarta donde se refirió a su nuevo espacio de entrevista en el 13Live, "Francamente", y aprovechó para hablar sobre la pandemia.

“¡Cayó perfecto! Se entiende que es una conversación franca y sincera. Me gustó el juego de palabras”, refiriendose al nombre del programa.

Al referirse sobre la pandemia también recordó el delicado momento en el que se vio afectada de salud y estuvo 22 días en la clínica y contó que "cambié. Ya no soy la de antes, porque estuve a punto de morir en diciembre. Entonces, la pasé tan mal y estuve tantos días en la pitilla, que siento que me preparé para la pandemia".

"Sinceramente, creo que tuve suerte, porque si no me daba en diciembre lo que me pasó, y ahora estuviera con ese estado físico, 42 kilos, mal alimentada y con anemia, o sea, me pillaba el virus y me iba despachada. No habría tenido defensas. Por eso me siento más tranquila", afirmó la animadora.

Al ser consultada por lo que echa más de menos en la cuarentena confesó que "ir al estadio a ver a la UC. Cacha que soy abono, entonces, si vuelve el fútbol con eso de la fotografía del público, yo exigiré que esté mi foto y la de mi hijo, jajajá. ¡Ah! También extraño mucho viajar".