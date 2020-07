Angélica Sepúlveda lamentó la distancia con su pololo turco por la pandemia: "Todo quedó en nada"

La ex chica reality, Angélica Sepúlveda, utilizó sus redes sociales para comentar el difícil momento que se encuentra viviendo, debido a la distancia geográfica que ha debido mantener por largo tiempo con su pololo turco, Gürsel, debido a la pandemia.

"Mañana está de cumpleaños mi gran amor y pasado mañana yo, sólo un día de diferencia, 10 y 11 de julio que íbamos a celebrar juntos en cualquier lugar del mundo, tantos planes que hicimos, mi turquito quería en China, Tailandia o Korea, yo en la India...", comenzó escribiendo.

"Todo quedó en nada, anhelos, sueños, demasiado tiempo sin abrazarnos, cada día se hace más difícil. Muchas cosas quisiera contarle, pero de a poco olvidó el español, nunca imaginé que sería tan doloroso estar separados... ??. I miss you so much #tristeza #miamor", cerró.