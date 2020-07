Kathy Salosny y su elección de no ser madre: "Fue la mejor decisión que pude haber tomado"

Esta mañana la ex conductora de "Mucho Gusto", Kathy Salosny, conversó con la revista "Velvet" a través de Instagram donde contó como lleva su cuarentena y además se refirió a su decisión de no ser madre.

Salosny contó que "el 4 de marzo estábamos celebrando el cumpleaños de mi hermana, fue la última vez que abracé…volvimos con el Toño mi amigo y nos confinamos aquí en mi casa…nos quedamos encerrados con el Toño la primera fase de la cuarentena, y él se fue y no me quería quedar sola y ahí se vino una amiga mía, estuve con ella un rato, estábamos trabajando y se tuvo que ir también…me ha tocado estar harto sola, estoy con mis perros".

Al referirse a su elección de no ser madre señaló que "cuando tienes historias tan traumáticas y duras, hay que buscar un camino de reparación, antes de pensar en proyectos de hijos…fue la mejor decisión que pude haber tomado".

"Fue pasando el tiempo, hice una terapia como de 18 años y en una sesión ella me dijo; tú no te haces cargo de que no quieres tener hijos y me puse a llorar, fue súper potente, tuve que hacer un duelo al hacerme cargo de eso…mi camino ha sido súper en solitario, soy una mujer super independiente”, cerró.