Actores de "La Jauría": “El público de la serie se va a encontrar con contingencia pura”

Como “un policial sobre violencia de género” describe Marcelo Alonso “La Jauría”, el thriller chileno que hoy se estrena en Amazon Prime Video y que se convierte en la segunda serie nacional que llega a esa plataforma de streaming, después de “El Presidente”.

Pero esta es una ficción totalmente distinta a la sátira sobre el escándalo del fútbol. Se trata de una serie de suspenso que comienza con la desaparición de una estudiante de un colegio de elite, Blanca Ibarra (Antonia Giesen), quien es la líder de una toma en el establecimiento a raíz de una serie de denuncias de abuso sexual contra el profesor Ossandón, encarnado por Alonso.

Es en medio de esas protestas que desaparece Blanca y el caso es investigado por las detectives Olivia Fernández (Antonia Zegers) y Carla Farías (María Gracia Omegna), quienes se ven obligadas a aliarse con Elisa Murillo (Daniela Vega), una policía de la Brigada de Homicidios. En paralelo la joven es buscada por su hermana, Celeste (Paula Luchsinger).

Es ella quien descubre que detrás de la desaparición de Blanca hay algo más retorcido ocurriendo en internet, donde un grupo de hombres desarrolla lo que llaman “el juego del lobo” y le piden a otros que “marquen” mujeres.

Ese es el punto de partida de esta producción de Fábula que tiene al frente a la destacada directora argentina Lucía Puenzo (“XXY”) y que cuenta con ocho capítulos.

En la serie, Giordano Rossi y Lucas Balmaceda son estudiantes del colegio y parte del equipo de rugby de éste y están en contra de la protesta de sus compañeras. Ambos conversaron junto a Alonso con el sitio Soy Concepción sobre el estreno de la serie.

Se van a encontrar con contingencia pura. Lo que estaba ocurriendo antes de esta pandemia era una explosión de todos estos años de abuso silencioso y siento que esto es un granito más para demostrar lo que estaba pasando. Siento que esa es la linda labor de los artistas, que hacen ver, de una forma distinta, lo que está pasando en la sociedad.

Se van a encontrar con una serie muy bien filmada, muy bien actuada, con un guion súper potente. Es un policial donde el espectador se puede hacer muchas preguntas. Es un policial sobre violencia de género, son ocho capítulos que uno podría ver en un par de días sin problema.

Se van a encontrar, por una parte, con una serie muy contingente y que va a hablar directamente de lo que está pasando en Chile hoy y en Latinoamérica, porque siento que si despierta uno despertamos todes. Y creo que, como dice Marcelo, es una serie impecable en la forma en la que está hecha.

Encuentro que uno de los actores sociales que puede hacerse cargo de lo que está pasando es el arte. En el caso de Chile entre el estallido social y la pandemia se genera una pregunta gigante, que es cuál es el país que vamos a resolver. Y creo que el arte se genera siempre sobre una pregunta. Creo que en ese punto se vincula con la serie, que básicamente genera una enorme pregunta respecto a la violencia de género; le hace una pregunta al espectador: qué opina de lo que está viendo.

Fue un trabajo que me hizo ejercitar el músculo de la versatilidad y literalmente me hizo ejercitar los músculos. Y creo que eso me ayudó mucho a meterme en un mundo que para mí era bastante ajeno. En el colegio yo hacía atletismo, que es un deporte más solitario, entonces el rugby, la idea de una jauría de machos que se levantan en contra de las mujeres de su propio colegio, era algo muy ajeno.

Esta serie lo lindo que tiene es que es un trabajo bien coral y va muy acorde a lo que es una jauría de lobos, que es un equipo. Se puede ver cómo esta jauría toma protagonismo como si fuera uno, algunos son más líderes que otros, pero finamente es un trabajo que yo lo tomé mucho como en equipo.

Sólo recuerdo cuando me llamaron de la producción y leí el guion me dio susto hacer el rol. Son roles súper incómodos y siempre es una buena señal como actor cuando algo me incomoda.

No sabemos, nos encantaría.

Pero sí estamos muy emocionados de cómo se ve la primera y creo que va a dar para más definitivamente pero no sabemos.

Tema hay de sobra…