"The Great": la serie en clave de sátira que retrata a Catalina la Grande joven

Lejos de ser una clase de historia, "The Great" es una sátira que tiene en el centro a uno de los personajes históricos más llamativos, la emperatriz Catalina la Grande, quien a una temprana edad- tras dar un golpe de Estado a su marido, Pedro III- llegó a gobernar Rusia por 34 años.

La serie de Hulu, disponible en Chile en la plataforma de streaming Starzplay, aborda la llegada al trono de una joven Catalina, quien arriba a Rusia como una adolescente princesa alemana de rango menor elegida para casarse con el zar.

En esta ambiciosa producción Catalina es interpretada por Elle Fanning ("Maléfica") y Pedro por Nicholas Hoult ("Mad Max"). Dos de los actores más taquilleros de Hollywood, que encarnan a dos adolescentes enfrentados al poder.

La serie comienza mostrando a una ingenua Catalina, que cree que va a Rusia a encontrar el amor. Pero lo que se encuentra es un marido inmaduro que rápidamente le derrumba sus sueños y la hace darse cuenta, a través de situaciones cargadas de humor negro, de que el verdadero amor no está en el zar sino en su tierra.

Ocasionalmente cierto

Para contar esa historia el creador de la serie, el nominado al Oscar por "La Favorita" Tony McNamara, decidió alejarse de la verdad y, aunque está basada en personajes históricos, sólo tomó los elementos de la realidad que le sirvieron. De hecho, la serie comienza advirtiendo al espectador de que se trata de "una historia de vez en cuando verdadera".

"Realmente no me gustan tanto los dramas históricos y no quería que fuera una lección de historia y no quería que fuera muy serio porque de otra manera no era divertido para mí hacerlo", explicó a hoyxhoy vía Zoom el australiano. "Quería que el show fuera accesible a una audiencia más joven y más divertido así que aposté por un estilo que pensé que sería una buena mezcla de comedia y drama y que se sintiera un poco contemporáneo y fuera diferente a los shows sobre períodos de la historia", agrega.

Justamente el año pasado HBO estrenó la miniserie "Catherine the Great", protagonizada por Helen Mirren como la emperatriz. Pero a diferencia de esa serie, "The Great" se enfoca en los años de juventud de Catalina, antes de que se quedara con el poder de su marido.

"Se han hecho programas sobre Catalina La Grande y generalmente ocurren más adelante en su vida, con Potemkin, pero creo que para mí lo más interesante era esa idea de tener la confianza en uno mismo y la inteligencia para apoderarse de un país a una edad que la mayoría de las personas no pueden pagar su arriendo o mantener un trabajo. Es una edad muy temprana para intentar lograr cualquier cosa y ella fue capaz de ganar un país, eso fue lo que me pareció interesante", comentó McNamara sobre la elección del periodo de tiempo en que transcurre la producción.

Originalmente "The Great" fue escrita por el australiano como una obra de teatro, que luego adaptó diez años después como serie de televisión. Y aunque él mismo admite que antes de escribirla no sabía mucho del personaje -salvo el mito de que tuvo relaciones sexuales con un caballo- admite que una vez que empezó a averiguar más se sintió muy atraído por esta mujer. "Creo que una de las razones que me atrajeron es que ella podría haber vivido ahora con todas sus ideas e igualmente hubiera sido vista como una persona rupturista y progresista", dice.

Actualmente el guionista está trabajando en la segunda temporada de la serie, que espera que comiencen a rodar a fin de año. Aunque dice que, tras la pandemia, "no tengo idea cómo va a ser, otra gente está intentando planear cómo lo vamos a hacer, todos están tratando".