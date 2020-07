Murió la actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta

Kelly Preston, quien interpretó un papeles dramáticos y cómicos, junto a actores que van desde Tom Cruise en "Jerry Maguire" hasta Arnold Schwarzenegger en "Twins", murió el domingo, dijo su esposo John Travolta. Ella tenía 57 años.

Travolta indicó en una publicación de Instagram que su esposa durante 28 años murió después de una batalla de dos años con el cáncer de seno.

"Es con un corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de seno", dijo Travolta. "Ella peleó valientemente con el amor y el apoyo de muchos".

La pareja tuvo tres hijos juntos.

"Sorprendida por esta triste noticia", dijo Maria Shriver en Twitter. "Kelly era un alma amorosa y brillante, una actriz talentosa y una madre y esposa amorosas. Mi corazón se rompe por su familia que ya conocía tanta tristeza y dolor".

Preston tuvo una larga carrera como actor en películas y televisión, protagonizando junto a Kevin Costner en la película de 1999 "For the Love of the Game". En 2003, protagonizó "What a Girl wants" y como la madre en la adaptación de acción en vivo de "The Cat in the Hat". Al año siguiente apareció en el video musical de "She Will Be Loved" de Maroon 5.

Russell Crowe tuiteó que conoció a Preston "creo que primero a fines del '92", y agregó: "En 1995 audicionamos juntos para Breaking Up, Salma Hayek consiguió ese concierto". Crowe dijo que no había visto mucho a Preston, "pero cuando lo hice, ella siempre fue la misma joya de ojos brillantes".

Ocasionalmente apareció en películas con su esposo, como lo hicieron en la bomba de taquilla "Battlefield Earth" en 2000.