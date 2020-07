Ex pareja de Naya Rivera generó ola de reacciones tras dedicarle desgarrador mensaje: "Nunca he dejado de amarte"

Conmoción ha generado el caso de Naya Rivera, actriz de la serie "Glee", que continúa desaparecida, después de haber realizado un paseo junto a su hijo en un bote, por el lago Piru, en California, Estados Unidos.

Fue su ex pareja, Tahj Mowry, hermano de las gemelas Tia y Tamera Mowry, quien compartió un extenso texto en sus redes sociales. Ambos mantuvieron una relación entre el 2000 y el 2004.

"Mi dulce Naya, decir que estoy devastado sería quedarse corto. Esto es una pesadilla. Todos los días se vuelve más difícil. Sin embargo, tengo la esperanza de que te encuentren. Crecimos juntos. Nos hicimos adultos juntos. Experimentamos tantas novedades juntos. Fuiste mi primera experiencia con todo; amor, intimidad, desamor. Nos rompimos los corazones y luego los reparamos juntos, más de una vez", comenzó.

"Nunca me ha gustado admitirlo, pero nunca he dejado de amarte. Una parte de mí siempre deseó el día en que Dios nos volviera a unir para ser lo que soñamos que podríamos haber sido. Rezo profundamente por la familia Rivera y que Dios los cubra con fuerza, paz y amor en este momento".

Con ello, aseguró que "todavía tengo esperanza Por favor, recen para que la encuentren y la lleven a casa a salvo. ?

Naya, te extraño profundamente. Desearía tener la oportunidad de decírtelo una vez más, pero creo que tendré esa oportunidad. Sé que en el fondo siempre has sabido cómo me sentía. Espero con ansias el día en que pueda ver tu hermoso rostro una vez más y contarte todo lo que he querido decir que no tuve la oportunidad de decir. Te amaré por siempre. Siempre lo he hecho y siempre lo haré", cerró.