Lisandra Silva generó diversos comentarios tras compartir postal con ajustado vestido a semanas de ser madre

15:32 "Es duro ver que nuestros cuerpos no son los de antes", contó, haciendo referencia al proceso de postparto.

Cerca de seis semanas han pasado desde que Lisandra Silva y Rául Peralta, recibieron a su hijo Noah. Fue la misma modelo cubana, quien se refirió al proceso de postparto, acompañado de dos fotografías luciendo un ajustado vestido.

"No te dejes caer por el post! Es duro ver que nuestros cuerpos no son los de antes, pero hay algo que podemos hacer. Pintarnos los labios María y subirnos la autoestima ponie´ndonos coquetas aunque sea por tan solo un ratico! Es salu´dable y reconfortante", escribió junto a las imágenes, que se llenaron de elogios y "me gusta".