Rocío Marengo respondió a críticas por su participación en MasterChef: "No depositen su odio en mí"

16:20 "No me importa nada lo que hacen los demás, mi competencia es conmigo misma. Yo juego y me entrego al 100 por ciento, soy feliz, sincera, transparente, buena gente, estudiosa", aseguró.

Rocío Marengo, se cansó de las críticas que suele recibir por su participación en MasterChef. La argentina escribió un extenso mensaje en sus redes sociales, donde habló del proceso que ha vivido y cómo se ha tomado los mensajes de los usuarios.

"No lo puedo creer!!!! El nivel de agresividad que hay en redes!!!!! En plena pandemia… no sabemos cuando volveremos a ver y abrazar a nuestra familia y ustedes ocupan su tiempo en mi????? Amiiiiiiigos!!!! Noooooo estannnnnn biennnn!!! (SIC)", escribió.

"No depositen su odio en mí… No sean malos, resentidos, envidiosos, crueles… NO me conocen!!!!", añadió, insistiendo en que "estoy participando en un programa de cocina! Me lo pase todo el programa (y no solo me refiero a los capítulos que salen al aire, me refiero a las grabaciones intensas de 7:30 am a 21 pm, tooooodos los días) entregando alegría y buena onda. Porque esa soy yo!!!! Me canse de la mala onda!!".

En este sentido, Marengo reiteró que "no me importa nada lo que hacen los demás, mi competencia es conmigo misma. Yo juego y me entrego al 100 por ciento, soy feliz, sincera, transparente, buena gente, estudiosa".