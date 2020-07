Coté López respondió a polémicos dichos de Adriana Barrientos: "Yo jamás he trabajado en un topless"

Polémica se generó durante esta jornada, luego de que Adriana Barrientos, asegurara en una transmisión en vivo con el estilista Mauro Contreras, que María José López, habría trabajado en un café con piernas.

"Me acuerdo que llegué a ‘Morandé con Compañía’ y ahí conocí a la Coté López. Trabajaba en un topless en la esquina. Entonces, era como ‘¿dónde vas?’. ‘Voy a trabajar ahora’. ¿Cachai?, haciendo topless, atendiendo en un café con piernas", aseguró.

Horas después, fue la rubia quien decidió responder a los dichos de la "Leona", desmintiendo sus palabras.

“Les cuento que cuando vi este título solo leí: ´quiero atención, quiero atención y quiero atención´ …. Obviamente no iba a decir nada ante semejante ridiculez y mentira. Hasta que le escribieron a mis hijas en Tik Tok, por lo que me gustaría aclarar que yo jamás he trabajado en un topless, ni nada parecido, ni por gusto ni por necesidad ( sin desmerecer a la persona que lo hace)", escribió.

"Te invito a que pruebes suerte por tus propias capacidades y espero de todo corazón que encuentras la atención que necesitas, algún talento, un psiquiatra o de última suerte”, cerró.