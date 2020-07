[VIDEO] "Mucho Gusto" inició su transmisión con disculpa pública de Viñuela: "Jamás he tenido la más mínima intención de abuso de poder"

El matinal "Mucho Gusto" inició sus transmisiones este viernes con José Miguel Viñuela frente a las cámaras, leyendo una declaración pública, donde se disculpaba por haberle cortado el pelo a un camarógrafo en vivo.

La "broma" fue ampliamente criticada, manteniendo el nombre del animador como trending topic hasta ahora en Twitter. Tras esto, en el comunicado que también entregó al sindicato de Mega, aseguró que asume "toda la responsabilidad".

"Estoy súper golpeado con lo que pasó. Soy una persona se mueve por su familia, que obra bien, que trata de hacer no daño. Para mí somos todos iguales", dijo.

Con ello, agregó que "fue una niñería, pero quiero dejar en claro que jamás he tenido la más mínima intención de abuso de poder. Me gustaría nuevamente reiterar las disculpas a José, su familia, el sindicato de Mega. Asumo toda la responsabilidad de mi inmadurez. Ustedes saben que, cada vez que a mí se me ha solicitado por una alguna situación social, soy el primero en estar ahí", cerró.