Gala Caldirola reveló que pensó en abortar cuando se enteró de su embarazo

"Yo en principio no quería ser madre de ninguna manera. De hecho, aquí en España tenemos la mentalidad más abierta... yo incluso tenía la idea de abortar. Estaba muy asustada", contó en Sígamos de largo, Gala Caldirola, generando diversas reacciones.

La española, contó que esos fueron sus pensamientos después de enterarse que estaba embarazada, situación que se sumaba a que con Mauricio Isla, solo llevaban un año de relación.

Sin embargo, contó que después de una profunda conversación entre ambos, cambió de opinión.

"Me miró a los ojos (Mauricio Isla) y me dijo: 'No, yo te amo, quiero que seas mi compañera de vida, no vas a hacer eso, quiero que tengamos esta niña y hagamos una familia", dijo Gala.