"Era la señorita que estaba casada con un actor": La inesperada declaración de Jorge Zabaleta

En otro capítulo emitido de Socios, programa que es transmitido a través del Instagram de Francisco Saavedra donde el actor Jorge Zabaleta siempre cuenta anécdotas.

Pues esta vez el actor se refirió al éxito que conllevó la novela "Machos" en el 2003, tanto así que el fue el encargado de presentar a Miguel Bosé durante una gira que realizó, debido a una campaña publicitaria de un banco.

El intérprete contó que “y la weá es que de repente, en medio de esta cagada que quedaba, en Pucón Miguel dice ‘quiero saber quién es el hijo de puta que sale antes que yo’. Así poh. ‘¿Quién es? Y yo me creía más que Miguel Bosé. ‘¿Quién es ese weón?’ ¿El que canta ‘que te la pongo’?’. Lo ninguneaba al weón"

“Y me invita Miguel Bosé, en Pucón. Me invita al Hotel Pucón, al antiguo, el que se quemó, Me invita porque quería saber quién era este weón que salía antes que él y que dejaba tanto la cagá. Y nos quedamos conversando con Miguel, muy simpático…”, detalló.

A lo que Saavedra interrumpió diciendo que “a lo mejor te quería conocer. Te quería…”.

Y Zabaleta le contestó que “me dijo que, si me entregaba, me regalaba este collar, pero yo nunca quise… No, weón, si fue muy gracioso".

“En esa época no andaba deseoso. Me acuerdo que andaba con una señorita. Y era la señorita, te la voy a contar, pero piola… Era la señorita que estaba casada con un actor", declaró.

Tras ese relato, Saavedra intentó que el actor dijera de quien se trataba pero Zabaleta no cayó. De hecho, dijo “Francisco Javier, ¡córtala! Andabai copuchando puras weás” recordando cuando el conductor trabajaba en farandula.

“¡Mentira!… Ya, ¿y? Andaba esa señorita casada con un actor. ¿Pero sigue junto con ese actor o se separaron?”, expresó Saavedra.

Y el Zabaleta manifestó que “no puedo dar información, porque ya la cagué. Hablé de más”