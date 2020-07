Patricia Maldonado opinó sobre episodio de Viñuela y camarógrafo: “Yo no meto las manos al fuego por nada ni por nadie”

19:10 "Nadie en su sano juicio va a tomar una tijera y le va a cortar el pelo a alguien en cámara sin que no estén los dos absolutamente comprometidos", añadió.

Diversas opiniones han surgido por el corte de pelo que realizó el conductor de "Mucho Gusto", José Miguel Viñuela, a un camarógrafo del espacio y una de ellas fue la ex panelista Patricia Maldonado.

En su programa "Las indomables", Maldonado abordó lo ocurrido y señaló que "la verdad yo no he visto nada, pero yo no meto las manos al fuego por nada ni por nadie".

"Me tendría que decir a mí el camarógrafo personalmente que no se pusieron de acuerdo con José Miguel. Nadie en su sano juicio va a tomar una tijera y le va a cortar el pelo a alguien en cámara sin que no estén los dos absolutamente comprometidos", añadió.

En esta misma línea, aseveró que “yo creo que el José le dio ‘julepe’ por las redes, pero las redes están tan sensibles últimamente que no alcanzan a descubrir que esto fue solo un juego”.

“Ahora, si fue bonito el juego o no eso es otro cuento, de la forma en que se hizo. Pero en que estaban de acuerdo, no me cabe la más mínima duda”, señaló Maldonado.