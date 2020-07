Marcela Vacarezza por Viñuela: "Ver (...) a una opinión ´tuitera´ patéandolo en el suelo, eso es una crueldad"

Marcela Vacarezza, habló a través de su cuenta de Twitter, sobre el polémico episodio que protagonizó José Miguel Viñuela en el matinal de Mega, "Mucho Gusto", cuando le cortó el pelo a un camarógrafo.

En vista de las críticas y la ola de cuestionamientos que ha recibido, la animadora escribió un mensaje en sus redes sociales que generó diversas reacciones entre los usuarios.





"No soy amiga de Viñuela y solo me lo he topado a veces. Estuvo pésimo lo que hizo y eso todos lo sabemos, al igual que él que pidió disculpas. Pero ver a otros ´colegas´ rasgando vestiduras, y a una opinión ´tuitera´ patéandolo en el suelo, eso es una crueldad", aseguró.