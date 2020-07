Mauricio Pinilla contó su gusto por los videojuegos y que con su esposa "ahora tenemos peleas porque juego todo el día".

El futbolista chileno Mauricio Pinilla conversó con Martín Cárcamo y Diana Bolocco en un espacio que comparten por Instagram.

El delantero de Coquimbo Unido contó que una de las cosas que ha realizado en cuarentena es jugar PlayStation.

Pinilla relató que "me gusta mucho jugar solo, jugar PlayStation. De hecho, no era fanático de los videojuegos y, con un par de compañeros que hicimos la cuarentena juntos, me puse a jugar PlayStation y ahora me volví un total ‘niño rata’. Juego todo el día. Y ahora tenemos peleas porque juego todo el día".

"Ella (Gissella Gallardo) me regaló una Play. Y cuando sobrepaso las ocho, nueve horas delante del televisor jugando, ahí tenemos grandes problemas”, añadió.

A lo que Cárcamo interrumpió y preguntó que “te has pegado esas de ocho, nueve horas”.

Y el futbolista contó que “cronometrado. Lo cronometré el otro día: fueron 14 horas jugando Play”.

“¡Catorce!”, expresó Bolocco.

A lo que el animador del Festival de Viña señaló que “es que, claro, él no vivió esa época. Eso les pasa a los deportistas profesionales. Ojo, yo lo he conversado con varios. Como no vivieron la etapa de la adolescencia, ese período donde todos hacíamos las típicas tonteras, porque ellos tenían que ser muy responsables”.

“¿Qué tonteras, Martín?”, preguntó la conductora de matinal de mega. Y Cárcamo aseveró que “todas las cosas. Imagínate las estupideces que he hecho yo en mi vida. Pero ellos no. Tenían que ser súper responsables y rigurosos. Oye, nos está viendo tu señora…”.

A lo que Pinilla expresó que “¡Ah! Ya me van a retar otra vez”.

Finalmente, el jugador de Coquimbo Unido contó que “de hecho, hasta el tema de las vacaciones fue un tema para nosotros. Yo jugaba todos los fines de semana, desde los 8 años en adelante, y el paseo familiar del fin de semana era Quilín a jugar. El paseo era ahí y luego a almorzar y chao. Y yo tenía que volver al otro día al colegio. Me retiraban del colegio a media jornada y después a entrenar. No me recuerdo de muchos dibujos animados ni nada, porque pensaba en todo el día en la pelota".

“Entonces, hoy día me encuentro con esta tecnología de videojuegos. Yo a mi hijo, cuando lo veía, lo retaba porque jugaba todo el día. Y ahora juego todo el día con él. De hecho, el fin de semana, nos quedamos hasta las 3 de la mañana jugando Playstation con el chico”, concluyó.