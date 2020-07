Fernando González protagoniza el nuevo video de Mario Guerrero: "No hay chileno que no lo admire"

La letra del nuevo single de Mario Guerrero, "Besos al aire" nació de una situación propia de los tiempos de pandemia que corren. Cuenta que estaba hablando por videollamada con una amiga y que al cortar ella le dijo: "Besos virtuales". La idea le quedó dando vueltas en la cabeza y la transformó en canción con su guitarra.

Aunque nació de una situación cotidiana de pandemia, el cantante explica que mientras componía el tema lo que tenía en mente era "la distancia que en algún momento es parte del amor; cuando uno siente amor sabe que en algún momento la distancia va a poner a prueba el amor".

El nuevo sencillo de Guerrero es una balada muy romántica que lanzó acompañada de un videoclip que fue hecho colaborativamente. Para eso, el artista invitó a sus fans a través de redes sociales a que enviaran sus videos con un globo amarillo y también a algunos amigos famosos, como Felipe Camus y Fernando González.

Cuenta que al medallista olímpico lo invitó él mismo, sin esperar que dijera sí. "A Fernando le tengo admiración, yo creo que no hay chileno que no sienta admiración por él, y le escribí patudamente, le envié un adelanto de cómo iba a ser la canción, hablamos por teléfono, le conté de qué se trataba y accedió. Fue bacán como se dio", detalla el músico a hoyxhoy. "La verdad yo no sabía si iba a resultar pero qué bueno que se pudo sumar y que le dé un realce al video, porque es una persona que todos queremos", agrega.

En el videoclip además aparece el hijo de cinco años de Mario "entonces ha sido maravilloso", dice.

"Espérame que pronto llego a besar tu voz tus besos/ Espérame que tu ausencia me enfría hasta los huesos", dice la letra de "Besos al aire".

Y aunque Mario Guerrero dice que no escribió la canción pensando en la pandemia, sí sabe que por su letra para muchos tendrá un significado a la emergencia actual. "Al final uno hace música para la gente, sale del corazón y si el público lo recibe y le da el significado que quiera es maravilloso. Porque con el tiempo uno aprende que las canciones uno no les puede dar un significado, el público según su situación actual la va a vestir de la forma que quiera", comenta.

El lanzamiento además tiene un lado solidario, ya que todo lo que recaude el videoclip de "Besos al aire" irá en ayuda de la Fundación Oncológica, que atiende a pacientes con cáncer de escasos recursos que llegan a recibir sus tratamiento al Instituto Nacional del Cáncer.

Días de encierro

Pese a que reconoce que la pandemia cambió los planes que tenía, Mario Guerrero se las ha ingeniado para continuar trabajando, aunque admite que extraña el aplauso de su público.

Los planes continúan, la forma en que se llevan a cabo cambia. Hay que ser súper flexible en torno a la forma en cómo uno lleva a cabo los planes. Nos afecta a la industria de la música, lógico, por la cantidad de shows que se vienen abajo. Pero en el día a día la verdad es que no cambia mucho porque yo paso muy encerrado en mi casa, en mi estudio, y es como lo mismo jajajá. Pero sí el fin de semana cuando uno sale a conciertos y se extraña estar viajando con los músicos, hacer pruebas de sonido, eso se extraña demasiado, esa pasión de poder entregar la música en vivo se extraña. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad de volver, no sabemos cuándo pero sí vamos a volver.

Yo tengo una mujer increíble, que todos los días hace algo diferente, distinto y realmente ha sido maravilloso estar con ella. Sí, queremos salir, como todos, pero también cada día es algo distinto y lo disfrutamos como tal. Tuve la suerte de cambiarme de departamento a casa en febrero y eso ha ayudado mucho.

El fin de rojo

En marzo a raíz de la pandemia TVN suspendió indefinidamente "Rojo" -el programa buscatalentos del que alguna vez fue parte Mario Guerrero- y en junio desvinculó a su animador, Álvaro Escobar.

Creo que se veía venir con lo que está pasando en televisión, hay muchas cosas que se están suspendiendo, quizás en un futuro vuelva. Ojalá que sigan existiendo programas buscatalentos pero que existan también las otras etapas, que no solamente se expongan, que la gente pueda ver el talento de alguien, pero también que si esa persona gana o no se construya un camino real en torno a la música, con un productor artístico, un productor musical, generar el camino, porque al final no es solamente la televisión. Tú sabes que la televisión tiene una fuerza y si el programa es potente te pone en todas las casas, pero también hay que ir construyendo en la radio, en las nuevas plataformas digitales, es todo un tema.