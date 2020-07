[VIDEO] Programa de TV recorre historia, cultura y gastronomía de Palestina

En seis capítulos se desarrolla el programa de turismo "Tierra Palestina", que desde fines de junio se transmite a las 13 horas por las pantallas de La Red.

En el espacio, se plantea un recorrido por la cultura, la historia y la gastronomía del lugar, a través de encuentros con la gente y con diferentes protagonistas.

Entre las historias que cuenta el programa, se encuentran la tradición artesana, o lugares desconocidos como la Gruta de la Leche, parada que hicieron María, José y Jesús, antes de partir a Egipto.

Claudia Pérez, productora ejecutiva del espacio, contó que hay negociaciones con la cadena de TV Al Jazeera, para internacionalizar el espacio y, que la idea es producir una segunda temporada, que permita ahondar en temáticas y lugares que no alcanzaron a ser registrados en esta primera temporada.

Para la realizadora, "lo importante que trae este programa, es que no hay muchos programas de Palestina, no hay muchos programas de viajes hechos en Palestina, fue una osadía llegar hasta allá, no es fácil grabar".

"Logramos sortear todas las cosas que se nos presentaron y logramos armar un programa que es súper genuino, sencillo, no tiene mayores pretensiones que tratar de rescatar la cultura palestina e incentivar el turismo hacia esa tierra", añadió Pérez.