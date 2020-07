Jean Philippe Cretton sobre la cuarentena: "Hay días que ando pateando la perra, con angustia, incertidumbre"

El periodista Jean Philippe Cretton conversó con La Segunda donde contó cómo se ha sentido en medio de la cuarentena.

El comunicador expresó que "por lo que he hablado con amigos, familiares, lo he llevado bastante similar a muchos. Hay días que ando pateando la perra, con angustia, incertidumbre. Y otros días estoy mucho más tranquilo".

Además, Cretton contó que "me atrevería a decir que el 90% del tiempo, el encierro no me complica. Soy bastante hogareño. Sí me pasa que echo de menos tocar música en vivo. Ahora sí, estos últimos meses, ya no se me ocurre qué más hacer para entretener a mi hija. Igual es raro, porque por un lado digo ‘ha sido muy largo’, pero en otro sentido, me pasa que no sé muy bien cómo volver".

"Suena algo retórico, pero dice relación con aprender a vivir el momento. Suelo estar con la mente en lo que viene y eso me genera, por momentos, angustia. He aprendido que todo se puede ir al carajo en un segundo y quiero trabajar en mejorar eso, disfrutar con menos culpa, regalarme momentos y tratar de llevar una vida en mayor armonía", concluyó el periodista.