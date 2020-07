Alex Hernández abordó episodio de Viñuela con camarógrafo que causó su salida del matinal: "Se le está crucificando"

Esta jornada el canal Mega confirmó que José Miguel Viñuela dejará la conducción del matinal luego del polémico corte de pelo a un camarógrafo en vivo.

El director de televisión, Alex Hernández, conversó con el diario La Tercera donde se refirió a esta situación.

Hernández aseveró que "es una situación donde él reconoció no haber medido las consecuencias de lo que él estaba haciendo, pero también hay que decir que el ambiente estaba propiciado para que las cosas pasaran de una manera: estaba la música adecuada para hacerlo, y estaban todos los elementos para que él avanzara y no retrocediera".

"Y por otra línea del análisis hay una realidad hoy día, y es que muchas cosas adquieren un tono mucho más alto del que realmente tienen para quienes lo están haciendo, y pasan a ser políticamente incorrectas y exageradamente políticamente incorrectas. Entonces si bien el Jose reconoció haber cometido un error, se le está crucificando mucho más duro de lo que realmente le corresponde", añadió.

Además, el director de TV manifestó que "es que una cosa es el canal y otra cosa es el programa. El canal hace lo que tiene que hacer como medio de comunicación y toma ciertas medidas y ciertas posturas que son de carácter editorial, eso corresponde a los canales".

Y agregó que "yo estoy hablando de los más cercanos a él, y posiblemente en la interna deben haber presentado el apoyo al Jose, pero siento que también hizo falta así como en miles de ocasiones en otros canales y otras situaciones similares en el tiempo, es súper necesario que el profesional que se ve involucrado en algo donde había más de una persona en el tema, que no se vea tan solo porque en realidad lo dejan como que es el único que está haciendo esto y en realidad la música que había era la mejor; existe el sonopronter, existen muchos mecanismos para que vayas regulando la situaciones dentro de un set".

"Tal vez a nombre del equipo alguien debió salir a decir algo, otra de las animadoras, ni siquiera digo alguien detrás de cámara, sino que no dejarlo tan solo. Efectivamente él reconoció que no midió lo que estaba haciendo y eso también tiene un valor. Yo conozco al Jose, sé que jamás intentaría humillar a alguien ni nada, eso lo sé porque lo conozco, entonces a veces lo que sucede en la pantalla, en este caso particular, muestra una realidad que es una parte de la realidad, que es la parte más evidente porque estas viendo en imágenes, pero desconoces lo que está pasando atrás. Por eso el camarógrafo al final entrega y dice “ya hagámoslo”, porque todo el mundo le está diciendo por atrás que lo haga", concluyó Hernández.