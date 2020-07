Su amistad con Guido Vecchiola emocionó a Fran García-Huidobro

Aunque es conocida como la "dama de hierro", Francisca García-Huidobro no pudo contener las lágrimas al hablar de su amistad con Guido Vecchiola.

En su programa web "Francamente" dijo: "Uno tiene amigos que lo quieren y a veces uno tiene amigos que lo cuidan y tú te has convertido para mí en un amigo que me quiere y me cuida y eso es demasiado emocionante".

"Tú has estado en los momentos más difíciles míos", replicó el actor.