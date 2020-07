Zoé, iconos del rock mexicano, celebran cover de Mon Laferte: "Contentos de tener una voz femenina"

La pandemia le dejó un disco a medio camino a Zoé, la destacada banda mexicana que, tras ganar el Grammy estadounidense el año pasado, ha debido esperar en confinamiento el momento para terminar su sucesor, "Sonidos de Karmatica Resonancia (SKR)".

Sin embargo, según explica el bajista Ángel Mosqueda, los planes del quinteto tampoco se han visto completamente alterados por el coronavirus. Aunque no pudieron terminar de grabar el que será su séptimo disco de estudio, sí alcanzaron a completar cuatro cortes de éste, de los que ya han adelantado dos sencillos: "SKR", que da nombre al álbum, y "Fiebre", que presentaron hace algunos días acompañado de un videoclip animado que ya supera las dos millones de reproducciones en YouTube.

La situación actual de confinamiento obligado de la banda contrasta con lo que fue 2019 para Zoé, cuando estuvieron de gira por más de 70 países mostrando "Aztlán", disco por el que recibieron el primer Grammy estadounidense de su carrera en la categoría Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo.

Cambiaron los planes en cuanto a la grabación, porque habíamos grabado cuatro de diez canciones y el resto ya se debiera haber terminado, las otras seis. Pero tuvimos la fortuna de poder tener esas cuatro listas, que dos de ellas ya han sido lanzadas, y la planeación de este año no cambia mucho en cuanto a lanzamientos, porque también teníamos pensado curiosamente hacer lanzamientos durante todo el año para que el disco saliera en enero. Creemos que podemos seguir con esa idea y esperemos que si no es en enero sea en la primera parte de 2021 ya estar lanzando el disco completo y también esperemos poder estar girando pronto. Siendo sensatos pues quizás por ahí en abril o mayo ya podamos estar empezando, ya sabes que en esto todo el mundo hemos estado aprendiendo quincena a quincena, semana a semana.

Creo que estos dos cortes te pueden dar una idea muy clara de lo que puede ser el disco e incluso entre estos dos cortes hay mucha diferencia. Yo creo que así será también el resto del disco, cada canción te va dando una probadita de lo que es el disco. Para este trabajo hemos decidido apoyarnos mucho en lo que sabemos hacer bien, que es un poco de todo. A mí me gusta esto de que es un poco retro en algún momento, pero por otro lado también es electrónico y sofisticado. La temática de las letras sigue teniendo un sello muy León, la utilización de los sintetizadores es muy del estilo de Chucho, que ya también es un sello muy importante en la banda, los sonidos del tecladista Jesús Baez. Y así, yo creo que nos guiamos mucho de la rola, de la canción, si el tema te permite explorar ciertas cosas pues lo hacemos, y así nos vamos yendo, no hay como un concepto así tan certero. Yo creo que es muy complicado y cuando vas terminando el disco vas descubriendo lo que estás haciendo, es muy difícil hacerlo premeditadamente.

Pues es duro no contar con ese ritmo de trabajo, por un lado, pero por otro también algunos de nosotros somos muy caseros y cuando estamos en nuestras casas tenemos una vida muy tranquila. Yo en lo personal te puedo decir que mucho de mi rutina sigue siendo la misma, afortunadamente, que es estar haciendo música en mi casa, me gusta mucho estar en mi casa. Lo que nos preocupa no es nada más la situación como banda sino más bien una situación más global, que es lo que le preocupa a todo el mundo, y es cuándo va a tener alguna solución este problema para poder reactivar, no nada más la industria en la que estamos sino muchas industrias.

Tributo de los pares

Además de su nuevo álbum, este año el quinteto integrado por Mosqueda junto a León Larregui, Sergio Acosta, Jesús Báez y Rodrigo Guardiola, tomará palco para disfrutar el lanzamiento de "Reversiones", un disco tributo para celebrar los más de 20 años de trayectoria de Zoé en el que otros artistas como Alejandro Fernández, Juanes y Andrés Calamaro hicieron propios sus temas. Entre ellos también figura la chilena Mon Laferte, que grabó una versión de "Love" que salió en junio pasado. "Estamos muy contentos con esa versión, creo que es la primera mujer en reversionar en este grupo de artistas entonces muy contentos de tener una voz femenina en estas versiones y digamos con una canción tan icónica de la banda, así que muy contentos con la versión de Mon", comenta el bajista.