Catalina Palacios sorprendió con el nuevo aspecto de sus labios tras intervención estética

Catalina Palacios, ex integrante del programa "Mekano" y cantante, dio que hablar en sus redes sociales, después de compartir una postal de su rostro.

La rubia recibió las preguntas de sus seguidores sobre si se había realizado alguna intervención en sus labios, consultas que confirmó, asegurando que se trató de un procedimiento natural.

"Es un componente natural de la piel, que se se va con los días, a veces pienso en hacerlo definitivo pero después no me atrevo por que no se si operado se vea natural, así que por ahora hago esto que me gusta y se va, no me hago daño y que es componente de la piel y cuando no me guste lo dejo de hacer", comentó.

Con esto, generó diversas reacciones y abrió el debate entre los usuarios, quienes se dividieron en las opiniones sobre su aspecto.