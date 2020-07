Mario Kreutzberger por Viñuela: "Esto también ocurre en un contexto, no es una persona que está sola"

17:21 "No sé si hay responsabilidad, pero hay un equipo, más gente en ese momento”, comentó.

“Lo que nadie puede discutir es que es un error grave”, sostuvo Mario Kreutzberger, "Don Francisco", haciendo referencia a la polémica portagonizada por José Miguel Viñuela, luego de cortarle el pelo a un camarógrafo del matinal "Mucho Gusto". El episodio terminó con el animador alejado del espacio.

Tras esto, Kreutzberger habló con ADN, y cuestionó la reacción en su contra. “Una persona que comete un error grave, ¿lo sancionamos para siempre por este error? Yo creo que tenemos que tener equilibrio”, indicó.

Ya ante esto, aseguró que "esto también ocurre en un contexto, no es una persona que está sola, a eso me refiero. (...) No sé si hay responsabilidad, pero hay un equipo, más gente en ese momento”.