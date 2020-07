Bad Bunny analiza su éxito global en un documental de YouTube

En este momento hay un rey indiscutido de la música latinoamericana y ese es Bad Bunny. Ayer YouTube estrenó un documental de diez minutos en el que el propio artista analiza el éxito que ha alcanzado en los últimos años, que lo tiene acaparando los ránkings mundiales y en portada de medios como la revista Rolling Stone. Todo sin cantar nada en inglés.

"A veces siento que atraigo todo con la mente, yo creo que mucha gente, sino todos, pueden hacer lo mismo pero no todos lo saben", comienza diciendo el "conejo malo" en el minifilme titulado "Artist Spotlight Story".

El documental de la plataforma de videos de Google fue dirigido por el cineasta puertorriqueño Kristian Mercado y alterna animaciones con entrevistas al trapero de 26 años.

"Mi sueño siempre fue este, que la gente conociera mi música", cuenta Bad Bunny, que aparece tocando un piano rosado y recordando sus años de infancia en su Puerto Rico natal, cuando se dedicaba a ir al colegio y llegara a la casa a hacer música. "Yo creo que ya de chamaquito yo tenía la visión de querer, de imaginar y dejar que la mente se manifieste y si tengo una idea de algo hay que hacerlo, o por lo menos intentarlo", reflexiona el músico que estuvo en el Festival de Viña 2019.

Desde entones, cuando sólo contaba con su álbum debut, "X 100pre" (2018), Bad Bunny lanzó junto a J Balvin "Oasis" (2019) y este año "YHLQMDLG", que fue sucedido inmediatamente, y en plena pandemia, por "Las que no iban a salir". Discos que lo han hecho traspasar la barrera del idioma y lo han convertido en una estrella mundial.

"A veces me pregunto guau de dónde sale tanta gente que me escucha, hay gente que ni siquiera entiende lo que estoy diciendo, no hablan mi idioma y les gusta mi música", dice en el documental. "Se siente bien poder conectar con personas que no hablan tu idioma y ahí tu puedes ver el poder que tiene la música", agrega mientras se ven imágenes de su aparición en febrero pasado en "The Tonight Show", uno de los programas más importantes de Estados Unidos, conducido por Jimmy Fallon.