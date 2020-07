Ex productor ejecutivo de “Mucho Gusto" por Viñuela: "Hemos aparecido como un equipo que lo dejó solo y lo tiró al frente"

A través de un comunicado, Mega informó que aceptó la solicitud del productor ejecutivo del programa Mucho Gusto, Pablo Alvarado, de dejar su cargo.

Según la estación, Alvarado asumirá en un futuro cercano otros proyectos dentro del canal “ligados a la gestión comercial y televisiva”.

La salida de Alvarado se produjo en el contexto de la polémica generada luego de que el conductor del espacio, José Miguel Viñuela, le cortó el pelo en vivo a un camarógrafo, situación que provocó que el conductor también dejara el matinal.

En una carta de despedida dirigida al equipo, Alvarado dijo que tras el 18 de octubre el equipo intentó mantener una conexión emocional con el público, “pero sin duda no fue suficiente” y sostuvo que “en un par de semanas nos dimos cuenta que el programa que sabíamos hacer, aquel que durante varios años acompañó a Chile en las mañanas, ya no era viable”.

“Entonces llegamos al 16 de julio, un 'día feriado' que se transformará en la última estocada. Un error, una tontera, una locura, una irresponsabilidad…pero en ningún caso una premeditada y planificada acción de menoscabo o abuso contra José Miranda”, aseguró el ahora exproductor ejecutivo del espacio, quien añadió que “desde ese día todo fue de mal en peor. Comenzó la cacería de brujas y José Miguel ha sido lapidado en la plaza pública transformándolo en una ‘persona malvada’,inhumana y dispuesta a hacer daño de forma premeditada a otro ser humano. Obviamente eso es mentira, José Miguel se equivocó y rápidamente pidió perdón por lo acontecido y, la verdad, no se me ocurre qué otra cosa pudo haber hecho para remediar lo que pasó”.

Alvarado planteó que no hubo instrucciones para la acción de Viñuela, pero que “nadie cree que José Miguel actuó de mutuo propio (declarado por él) y hemos aparecido como un equipo que lo dejó solo y lo tiró al frente. Yo asumo mi responsabilidad como Productor Ejecutivo y no me voy a desmarcar de José Miguel”.

El exproductor ejecutivo también dijo que "ser acusado de vulneración de derechos fundamentales de cualquier persona me parece una acusación muy grave y no hace más que poner la última gota en un vaso que ya estaba muy lleno", en alusión a la denuncia que el Sindicato 1 de Mega realizó por tal motivo ante la Dirección del Trabajo.

Además se dio a conocer que Camila Doenitz, quien se desempeñaba como editora general del espacio, pasará a dirigir “Mucho Gusto”.