Diana Bolocco por Viñuela: "Me encantaría poder volver atrás y haber reaccionado de otra manera"

11:20 La animadora inició este lunes el matinal "Mucho Gusto" con una reflexión sobre la polémica generada por el ahora, ex conductor del programa.

Durante el inicio del matinal "Mucho Gusto" de este lunes, nuevamente se inició abordando la polémica generada entre José Miguel Viñuela, luego de cortar el pelo a un camarógrafo.

Fue Diana Bolocco, quien hizo referencia a las consecuencias que el hecho ha traído al equipo del programa. "En primer lugar nuestro camarógrafo y compañero José Miranda, que está muy afectado y que se sintió menoscabado en su dignidad personal, aquí lo estamos esperando para cuando decida que pueda volver", dijo.

"En segundo lugar nuestro querido animador José Miguel Viñuela, que por supuesto no lo ha pasado bien. Él cometió un error, un tremendo y terrible error, pero tuvo la hidalguía de asumir su error, su responsabilidad y hoy también está asumiendo las consecuencias de ese acto" agregó.

Con ello, indicó que "cuando sea que pueda volver, también te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Yo no creo que un error defina a una persona", confirmando además la salida del productor Ejecutivo del espacio.

"Nuestro querido productor ejecutivo Pablo Alvarado, que ha decidido dar un paso al costado, ya no se hará cargo de la jefatura de Mucho Gusto, va a desempeñar otras labores dentro del canal. Pero para nosotros es una perdida muy grande, él estuvo seis años acá, dejó todo su profesionalismo y pasión".

Y en esta línea, finalizó asegurando que "lamentablemente no podemos volver atrás ni cambiar lo que sucedió. Personalmente me encantaría poder volver atrás y haber reaccionado de otra manera. Principalmente para evitar tanto dolor, pero no lo podemos hacer. Sólo podemos mirar al futuro, sólo podemos levantarnos con la frente en alto y venir a hacer el trabajo que tanto nos gusta y apasiona con el profesionalismo de siempre… y en eso estamos”.