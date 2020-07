Presente, profesor: Claudio Narea dictará cátedra sobre la historia del rock a través de streaming

Alo largo de los más de cuatro meses que van de pandemia y encierro, Claudio Narea ha podido explotar su faceta como profesor. Una que cuenta que empezó hace 25 años, cuando fundó junto a otros músicos las Escuelas de Rock, y que abrirá al público general con el taller "Historia del Rock: Orígenes e influencias", que dictará hoy y el jueves de manera virtual.

El mismo guitarrista cuenta que en las dos sesiones de clases abordará los orígenes del rock, un tema que dice le interesa desde los años 80, cuando comenzó a meterse en los libros y a coleccionar discos que hoy le sirven como una especie de bibliografía para compartir sus conocimientos.

"Cuando a uno le hablan de la historia del rock siempre le hablan de las grandes estrellas, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, los Beatles, Elvis, como si esa fuera solamente la historia, pero hay una historia bastante más desconocida y más interesante detrás de los grandes nombres. Las influencias de Elvis, las influencias de los Beatles, son nombres que nunca aparecen en la historia, entonces yo empecé a indagar en eso", cuenta el exLos Prisioneros. Y de eso se trata el curso.

"Tengo una gran colección de música y de libros también, entonces voy a exponer sobre algo que me apasiona que es la música y la historia de la música, lo que hay detrás", detalla el músico y productor.

Las charlas han sido la forma que Claudio Narea ha encontrado para mantenerse activo en cuarentena. Cuenta que las ha hecho para universidades y centros culturales, y ahora al público general. "Esta época está bien complicada, para todos, no podemos tocar pero tampoco puedo pasar sin hacer nada" , explica.

El integrante de Los Prisioneros: Narea y Tapia dice que esta primera clase abierta al público será "un experimento" que podría extenderse dependiendo del interés y de lo que alcance a abordar en las dos sesiones. "Obviamente a los fans de la música les gusta conocer y seguramente van a hacer preguntas entonces se puede extender esto un poco", dice Narea, contento porque "se han inscrito hartos".

El curso tendrá dos sesiones, hoy y el jueves 30 de julio, a través de Zoom, y tiene un costo de $5.000. Las inscripciones están abiertas a través del correo produccion@nuevasantiago.com.

Pandemia hogareña

Con una hija de tres años, cuenta Narea que se le ha hecho difícil tocar y componer. "Se nos van los días haciendo las cosas de la casa, la comida, el aseo y jugando con nuestra hija, eso es lo que estamos haciendo. He estado leyendo pero queda poco tiempo para tocar, de hecho si yo quiero, por ejemplo, grabar un disco o canciones, tengo que concentrarme en eso después de las 11 de la noche, que es un poco tarde para estar con ganas, y lo he hecho, pero no tanto como quisiera", revela.

Sin embargo, cuenta que hace poco recibió asistencia de un ingeniero para perfeccionar la parte técnica y poder comenzar a planear un concierto a través de streaming. "Yo creo que pronto haré una tocata acústica desde mi casa", anticipa.