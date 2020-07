Tonka y Polo lucen comentadas mascarillas

En la última semana se ha visto cómo los programas en vivo se han ido adaptando a las exigencias sanitarias por el coronavirus y han comenzado a incorporar las mascarillas no sólo detrás de cámaras, sino frente a ellas. Y ayer fue el turno de "Bienvenidos", cuyos animadores, Polo Ramírez y Tonka Tomicic, lucieron un particular barbijo que fue comentado en las redes sociales.

Ambos estrenaron una mascarilla de plástico transparente, que permitía ver el rostro completo, a diferencia de los cubrebocas que se han visto en otros canales, que cubren la mitad de la cara.

Esto a raíz de la norma sanitaria que exige que todo programa en la televisión chilena que cuente con más de una persona en el estudio use una mascarilla.

El capítulo de ayer de "Bienvenidos" además estuvo marcado por el regreso de Carlos Zárate a comentar noticias internacionales.

Zárate confesó en pantalla que "estoy muy feliz de volver. Han pasado cuatro meses larguísimos y lo único que quería era salir".

Una vez fuera de cámara comentó que "'Bienvenidos' es como mi segunda casa, después de prensa, y siempre me han acogido, me han respetado, me han dado voz y eso lo agradezco mucho".

El exparticipante de "MasterChef Celebrity" no tuvo que usar mascarilla, porque hizo su comentario desde un estudio separado donde estaba solo.