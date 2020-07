Pampita respondió a quienes critican la forma en que vive el duelo por su hija Blanca

"Es rarísimo que la gente se ponga a opinar sin haber estado nunca en esa posición", aseguró Carolina "Pampita" Ardohain, tras referirse a las críticas que suele recibir por el modo en que lleva el duelo por su fallecida hija Blanca.

Fue hace ocho años que la niña murió producto de una neumonía, cuando estaban de vacaciones junto a Benjamín Vicuña.

Los cuestionamientos han sido parte de lo que ha tenido que afrontar, por lo mismo, se descargó durante su programa "Pampita Online", en conversación con el periodista Titi Fernández, cuyo hijo también falleció.

"Es mi hija. ¿Yo a mi hija la voy a dejar ir? No quiero que se vaya nunca. La quiero tener siempre en el corazón, no la voy a dejar ir nunca. Se va a quedar siempre conmigo, acá al lado, en el recuerdo. Uno no tendría que salir a dar ninguna explicación sobre cómo vive el duelo o los procesos internos", insistió.