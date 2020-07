Paz Bascuñán lleva su chat de "S.O.S. Mamis" al teatro virtual: "La gente tiene necesidad de compañía"

Paz Bascuñán, Loreto Aravena, María Elena Swett, Tamara Acosta y Jenny Cavallo tienen su propio grupo de Whatsapp que, como la webserie que protagonizan, se llama "S.O.S. Mamis". Ahí, cuenta la primera de ellas, han podido ponerse de acuerdo para planificar nuevas cosas relacionadas a este fenómeno de internet, como la obra que estrenarán mañana vía Zoom.

Boris Quercia fue el encargado de adaptar la historia al nuevo formato de teatro virtual y dirige también la obra que, como la webserie, protagonizan cinco mamás, muy distintas entre sí, que tienen en común que son apoderadas del Saint Michael School.

Paz Bascuñán es Trini, a quien ella misma define como "una mamá alfa". "Es ese tipo de mamá con mucho carácter, muy líder, es la presidenta de los apoderados del curso, pero además está en el equipo de naciones; es de esas mamás que su vida transcurre muchísimo tiempo dentro del colegio", agrega la actriz.

Completan el quinteto: Luna (Aravena), la mamá hippie y fan de lo orgánico; Clara (Cavallo), la mamá "volada" y emprendedora; Julia (Swett), la mamá trabajólica; y Milagros (Acosta), la mamá religiosa que tiene siete hijos. "Todas están en plan comedia, con personajes tipo, pero la verdad es que existen de todos ellos", asegura Báscuñán.

La obra las tiene a todas reunidas en Zoom para el "comité de emergencia pandemia Saint Michael School 2020", convocado por la crisis del coronavirus.

"Ha sido un desafío súper entretenido porque tampoco es que se adapte al formato teatral, porque es un formato Zoom, entonces es teatral entre comillas. Es como ir descubriendo esta nueva manera de hacer teatro", comenta Bascuñán sobre esta nueva experiencia virtual.

"Acá estamos todas en nuestras casas, con nuestros hijos, en esta situación de encierro de tanto tiempo, entonces tiene muchos factores que hacen aún más emocionante el momento", agrega la actriz, que además cuenta que al final de la obra hay un conversatorio con el público, "entonces no es sólo la riqueza que tiene el momento en que nosotros hacemos la obra".

"S.O.S Mamis" debutó a través de Instagram en abril pasado, ya en plena pandemia, y desde entonces se ha convertido en un fenómeno de internet. En esa plataforma la serie suma más de 70 mil seguidores y fue adquirida por Mega para ser transmitida en sus plataformas digitales.

Yo creo que todas las cosas que logran hacer que la gente se identifique, se sienta reflejada, comprendida, acompañada, son cosas que a la larga funcionan. Siento que la gente tiene mucha necesidad de compañía, de sentirse comprendido y esas cosas las agradece. Y creo que esta serie cumple ese rol, el rol de reflejar de alguna manera lo que al otro le está pasando. Y además en un tiempo en donde es muy fácil sentirse solo, entonces las cosas que te hacen sentir parte de un grupo que te entiende, donde te puedes identificar, se agradecen. Yo creo que por eso la serie ha funcionado tanto, sobre todo en tiempos que son tan desafiantes para las mamás. Las mamás tenemos múltiples roles, estamos súper exigidas y a veces podemos, a veces no podemos y siempre es rico sentirse acompañadas.

O sea, en llamas. Ha habido de todo, desesperación, mamás que han estado súper perdidas, que no han sabido cómo hacerlo. Ha habido mucho apoyo también a las que les ha costado más. Hay tráfico de todo, de qué serie están viendo ahora: "Me quedé huérfana de serie", o la que tiene miedo: "Tengo síntomas, tengo mucha tos". Está todo muy efervescente en estos tiempos, entonces reflejo de eso son también los chats de mamis.

Repetición y pandemia

Cuando estalló la pandemia en marzo, Paz Bascuñán estaba grabando "Demente", teleserie que marcará su debut en Mega tras años como rostro de Canal 13. Sin embargo, el coronavirus obligó a interrumpir las grabaciones que, por ahora, no tienen fecha de regreso. "En Mega la prioridad ha sido cuidar la salud de todo el equipo y hasta que no estén las condiciones no vamos a retomar, y eso se va evaluando día a día", comenta la actriz.

Con o sin grabaciones Bascuñán está en pantalla por estos días con "Soltera otra vez" (2012), que Canal 13 está repitiendo en horario estelar y cuyo regreso generó críticas de quienes dijeron que no envejeció bien. Algo con lo que su protagonista no concuerda: "Hay productos que envejecen muy mal y que en el tiempo no se sostienen y después no da verlos, pero me ha pasado que siento que se defiende súper bien y que es un personaje al que la gente sigue sintiéndose cercana. Así que estoy contenta porque es un personaje al que le tengo mucho cariño".