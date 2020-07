Netflix rompe el récord de nominaciones a los Emmy que tenía HBO

Sin una serie que domine el escenario actual, como lo hizo hasta el año pasado el fenómeno de HBO "Game of Thrones", el terreno se abrió para otros competidores en la carrera por el Emmy. Así fue que ayer Netflix acaparó las candidaturas al máximo premio de la televisión.

La plataforma de streaming rompió el récord de nominaciones que marcó HBO el año pasado, con 137, al anotarse con 160. La cadena de cable este año, en tanto, recibió 107. Ahora el desafío estará en confirmar ese liderazgo en la ceremonia de entrega de los Emmy, que será el 20 de septiembre y que en Chile transmitirá TNT.

El año pasado Netflix quedó fuera de las categorías más importantes como Mejor serie dramática y Mejor serie de comedia, que no ha ganado nunca. Este año la plataforma tendrá nada menos que cuatro oportunidades de quedarse con el galardón a Mejor serie dramática, a la que fueron nominadas:"Better Call Saul", "The Crown", "Ozark" y "Stranger Things". Títulos que deberán medirse a las aplaudidas "Killing Eve" (BBC America), "The Handmaid's Tale" (Hulu), "The Mandalorian" (Disney+) y "Succession" (HBO).

Las nominadas a mejor serie de comedia son: "Curb Your Enthusiasm" (HBO), "Dead to Me" (Netflix), "The Good Place" (NBC), "Insecure" (HBO), "The Kominsky Method" (Netflix), "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon), "Schitt's Creek" (CBC), y "What We Do in the Shadows" (FX).

El año de watchmen

El título favorito este año fue "Watchmen". La miniserie de HBO basada en la historiera de Alan Moore para DC Comics lideró las nominaciones con 26 candidaturas. La ficción capturó la atención de la crítica especializada en Estados Unidos por su temática centrada en los conflictos raciales, y fue destacada en la categoría que premia a la Mejor serie limitada, donde compite con "Little Fires Everywhere", "Mrs America", "Unbelievable" y "Unorthodox".

La miniserie además recibió menciones para su elenco que incluyen a Regina King y Jeremy Irons.

La comedia de Amazon Prime Video "The Marvelous Mrs. Maisel", favorita de la crítica, fue la segunda con mayor número de nominaciones, con 20, seguida del thriller de Netflix "Ozark" y el celebrado drama sobre una familia de millonarios, "Succession" (HBO), títulos que suman 18. La serie del universo "Star Wars" de Disney+ "The Mandalorian", protagonizada por el chileno Pedro Pascal, logró 15 menciones.

"Schitt's Creek", que no había sido reconocida por los Emmy hasta el año pasado, recibió 15 nominaciones para su última temporada, entre ellas a mejor serie de comedia y mejor actor y actriz, para Eugene Levy y Catherine O'Hara, respectivamente. "The Good Place", que también llegó a su fin, fue nominada a mejor serie de comedia y mejor actor de comedia, para Ted Danson. El adiós fue menos afectuoso para otros programas que se despidieron este año, como "Modern Family", "Homeland" y "Silicon Valley", que brillaron por su ausencia.