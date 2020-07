"Me van a criticar sin motivos": Vale Roth reveló el significado de su tatuaje al publicar osada foto

La ex chica reality, Valentina Roth, compartió una osada foto donde explica el significado de un gran tatuaje que tiene en el brazo.

A través de su cuenta de Instagram, Roth compartió la imagen y junto a ella escribió que "nunca voy a ser lo que otros desearían que fuera, tan solo soy lo que la vida me está enseñando. Me van a criticar sin motivos, me van a odiar sin razones, me van a lastimar sin darme explicaciones"

"Nunca voy a ser lo que otros desearían que fuera, tan solo soy lo que la vida me está enseñando. Me van a criticar sin motivos, me van a odiar sin razones, me van a lastimar sin darme explicaciones", agregó.

La imagen alcanzó a tener más de 25 mil "me gusta".