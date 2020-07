[VIDEO] Daniel Alcaíno vuelve como Yerko Puchento con show virtual: "Hay temas que ya no, molestar a una mujer por su aspecto físico jamás"

Yerko Puchento volverá a la pantalla el próximo 6 de agosto. Pero esta vez a la pantalla de un computador, con el estreno del espectáculo virtual "Yértigo, el desahogo de Chile", en el que el actor detrás del personaje, Daniel Alcaíno, adelanta que, una vez más, desmenuzará la contingencia nacional.

Una que, dice, se supera día a día. "Siempre nos quejábamos que no pasaba nada y ahora está pasando todo, entonces material tenemos para coser, tela hay para cortar", dijo en conversación con SoyTV.

Alcaíno contó que al principio de la pandemia decidió tomarse las cosas con calma y pensó: "No me voy a obligar a nada". Pero los meses fueron pasando, las cuentas se fueron juntando y decidió seguir el camino de muchos en el rubro de la actuación y montar su propio show, con su eterno compañero, el guionista Jorge López, junto a quien hace Yerko Puchento.

Aprendizajes

Y aunque dice que no tiene claros exactamente los chistes que contará el próximo 6 de agosto cuando estrene el show, porque eso dependerá de la contingencia, sí anuncia que se mantendrá fiel a la esencia del personaje y abordará la coyuntura del momento porque "las cosas cambian de un día para otro y nos gusta jugar con ese vértigo, así nos resultó y no tenemos por qué hacer desarreglos". "Es ese vértigo que ahora lo transformamos en yértigo, porque obviamente estamos fuera del canal, no tenemos los abogados de nuestro papito Luksic que nos defendía cuando arriesgábamos demandas", agrega con humor el actor.

Sin embargo, Alcaíno también hace una autocrítica y dice que ha sacado lecciones con los años: "Hay que tener el doble de tino" y "tener mucho cuidado con la palabra". "Hemos ido aprendiendo, el tema de Cecilia Pérez, obviamente la idea siempre es aprender, madurar e ir creciendo junto al país", admite. "Yo creo que hay temas que ya no, molestar a una mujer por su aspecto físico jamás, y así muchas cosas que nos irritamos, molestar una ciudad, se nos fue de las manos fue una opinión que a lo mejor entre amigos la dijimos en televisión y fue muy mal vista", añade recordando dos de los episodios más polémicos del personaje de bronceado eterno.