Danna Paola: “Fue difícil decidir no estar en la cuarta temporada de ‘Élite’”

Aunque lleva la mayor parte de su vida sobre un escenario o frente a una cámara, Danna Paola se hizo internacionalmente conocida gracias a su papel como la villana del fenómeno de Netflix “Élite”. Y lo sabe. Sin embargo, la mexicana apostó en el último año por dedicarse a la música y, con ello, decidió bajarse de la cuarta temporada de la serie.

La cantante y actriz que comenzó su carrera como estrella infantil de la televisión mexicana explica que ser parte de una producción como “Élite” es un trabajo de tiempo completo, que para la tercera temporada -la última de la que fue parte- tuvo que compatiblizar con la grabación de su más reciente disco “Sie7e”. Un álbum que marcó una nueva etapa en la carrera musical de Danna Paola, que antes de eso siempre había lanzado material relacionado con sus proyectos televisivos.

Sí, yo me retiré siete años de la música porque era más bien consecuencia de la actuación. Entonces al momento de empezar a escribir mis propias canciones fue cuando dije ‘es una era completamente nueva’. Mi regreso a la música tiene que ver con esta necesidad de estar al 100% involucrada en mi proyecto. “Sie7e” es un parteaguas en mi carrera como cantante porque es la primera vez que lanzo un álbum con canciones solamente de mi autoría, obviamente junto con coautores, con productores. Y ahora el nuevo álbum es una evolución de todo esto. Es increíble, me emociona mucho.

Yo creo que “Élite” ha sido el parteaguas hasta ahorita en mi vida, en mi carrera; me hizo 100% la mujer que soy hoy y lo que he construido en estos últimos años. “Élite” tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora y también me abrió las puertas a todo el mundo y eso para mí es increíble. Ahí estuve a full, aunque en la tercera estuve dividida entre la música y la actuación, entonces tomar la decisión de no estar en la cuarta temporada fue difícil. Por supuesto que le tengo un amor gigante al proyecto, a Lucrecia, que es un personaje que me va a marcar de por vida y que pues está dentro de mí, pero justo es darle un stop a esa parte que me he dedicado toda mi vida y ahora estar al 100% en mi música que me está dando muchísimas sorpresas y que necesitaba darle mi 100%.

Canciones de pandemia

En los últimos meses Danna Paola ha estrenado cuatro sencillos de un próximo álbum que espera lanzar antes de fin de año. El último de ellos es su colaboración con Sebastián Yatra, “No bailes sola”, cuyo videoclip suma más de 10 millones de reproducciones en YouTube.

La canción fue grabada a distancia, en plena pandemia. “Sebas y yo nos hemos visto una vez, él grabó en Colombia, yo en México y bueno hemos hecho una gran amistad básicamente virtual”, cuenta Danna.

En sus planes también está lanzar “Santería”, una colaboración con Denise Rosenthal y la española Lola Índigo. “No nos conocemos pero hemos hablado un montón”, dice sobre la chilena. “Estamos muy ilusionadas, morimos de ganas porque esto salga ya y para mí es un placer y un honor gigante trabajar con alguien como Denise y como Lola. Las dos son talentosísimas, son mujeres maravillosas con una voz genial, con una potencia, y creo que va a ser una fusión muy potente. Estoy muy, muy ansiosa, y aparte las admiro mucho a las dos”.

De los 25 años que tiene, Danna Paola lleva 19 en la industria del entretenimiento. De niña hizo teleseries como “Rayito de luz” y “María Belén” y a lo largo de su vida se ha mantenido siempre actuando o bailando. Por eso, dice que se toma con calma la excesiva exposición que conlleva la fama, que ha tenido como consecuencia, por ejemplo, rumores sobre ella, como su supuesto romance con el mismo Yatra, cuando él aún estaba con la estrella pop argentina Tini Stoessel.

Es una consecuencia de lo que vivimos hoy en día. La tecnología nos ayuda con muchas cosas pero también es un arma de dos filos. Yo la verdad le tengo mucho respeto, trato de darme mis detox, no estoy todo el día en el teléfono ni en las redes sociales Pero la verdad es que no sé, trato de ser súper paciente, es una consecuencia de estar en el ojo de todos y trato de llevármelo súper tranquilo.

Desde que entré a esto lo primero que decía es que yo no vengo a competir con nadie, mucho menos con una mujer. Hay mujeres maravillosas que yo admiro muchísimo y creo que nos tenemos que unir antes de pelear. Creo que eso es lo más importante y hablar un poco de feminismo, posicionarnos y empoderarnos, liderando obviamente los charts. Soy súper auténtica y, al contrario, vengo a compartir no a competir, ni tampoco a generar hate ni mucho menos.