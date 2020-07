Begoña Basauri oficializó su salida de "Mucho Gusto": "Ya nos volveremos a encontrar"

09:02 "Con esta sonrisa me despido de todo un equipo maravilloso que día a día me hicieron sentir feliz y plena. Son los mejores y que nadie les diga lo contrario", añadió la actriz.

Begoña Basauri anunció su salida de Mucho Gusto durante las últimas horas y lo hizo a través de sus redes sociales.

“Así con esta sonrisa me despido de todo un equipo maravilloso que día a día me hicieron sentir feliz y plena. Son los mejores y que nadie les diga lo contrario. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de entrar a sus casas y acompañarlos de 8 a 13 hrs de lunes a viernes por casi dos años", comenzó.

Con ello, aseguró que le "costó mucho al principio porque mi trabajo siempre fue ser alguien más y nunca yo, pero me atreví y pude mostrarles quién era realmente, qué cosas me emocionan, me hacen reír y con cuales me enojo mucho y se me quiebra la voz de rabia".





“Ya nos volveremos a encontrar en alguna vuelta y estoy segura que va a ser con un gran abrazo, porque sí señores nos volveremos a abrazar”, añadió.