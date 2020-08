“Quico” confesó que rechazó una millonaria propuesta de Pablo Escobar

Recientemente Carlos Villagrán, reconocido por ser el intérprete del afamado personaje del Chavo del 8, Quico recordó un curioso episodio cuando se encontraba en un hotel en la ciudad de Bogotá, Colombia. El actor señaló que una persona de la recepción le dijo que tres personas querían verlo. Él supuso que eran periodistas, por lo que accedió a que subieran a su habitación.

“Subieron trayendo un portafolio en la mano y nos presentaron. Abrieron el portafolio, sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita del centro, la abrieron y me dicen: ‘mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares’. Se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así”, recordó Villagrán en el programa ‘Informados de todo’, que se transmite en el canal argentino América TV.

La millonaria propuesta venía nada menos que de Pablo Escobar, ante lo que el artista recordó que "Me dio un miedo tremendo". En el momento zafó de la situación señalándole a los tres hombres que no podía ir debido a que tenía una cláusula en su contrato que no le permitía estar en otro evento al que no haya firmado.

Finalmente, según rememora Villagrán los tres sujetos fueron respetuosos con él, se despidieron y marcharon, pero aseguró que “Al haberme negado me entró mucho miedo, porque a diario me llevaban por diferentes caminos al circo. Yo dije que al tercer día ya me voy, porque tengo un miedo tremendo, me van a barrer (matar) por haberme negado y prefiero regresar”.

Ahora, quizás Villagrán no estuvo presente, pero según el actor tanto Roberto Gómez Bolaños, quien interpretaba a ’El Chavo’, como todo el resto de su elenco, sí había aceptado la propuesta de Pablo Escobar. En ese entonces “Quico” ya se había separado del programa y tenía su show en solitario.

“Tuve otra oportunidad de regresar a Colombia, pero ya no tuve ningún problema. Entonces, cuando fue todo el grupo de El Chavo del 8, menos yo, yo ya estaba afuera del grupo, ellos sí trabajaron para Pablo Escobar”, indicó.

“Déjame decirte que después me arrepentí”, bromeo Villagrán al finalizar la entrevista con la TV Argentina.