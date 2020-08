Daniela Aránguiz y relación con su esposo durante cuarentena: “Se curaron muchas heridas que nosotros teníamos"

La ex panelista de Primer Plano, Daniela Aránguiz conversó vía instagram con el conductor de Canal 13, Martín Cárcamo, donde conversó de los beneficios que tuvo pasar la cuarentena junto a su esposo.

Al ser consultada por cómo fueron estos meses de encierro, la chilena expresó que "es difícil, porque siempre hay peleas. Nadie es perfecto y siempre van a haber peleas por tonteras, ‘oye, por qué dejaste la pasta de dientes abierta’ o ‘por qué no te comiste esto’. Pero siento que se curaron muchas heridas que nosotros teníamos antiguas y me volví a enamorar de Jorge, pero heavy".

“Yo sentía que quizás porque llevamos 17 años juntos era costumbre, era mi familia y uno se acostumbra a vivir con alguien y tener una relación. Pero estar 24 / 7 con él, día y noche, sentí que volví a tener al amigo y no teníamos a nadie más", añadió.

En esa misma línea, Aránguiz contó que “entonces, disfrutamos los momentos en familia, sin tele y celular en la mesa cuando todos almorzábamos. Después los niños se iban a estudiar, nosotros en la tarde viendo teleseries chilenas antiguas, las buscamos por YouTube. Cafecito, hacía tablitas, vinito, música o inventábamos cosas. Entrenaba con él en el patio. Me da hasta pena, porque para mí ha sido muy difícil estar sin él ahora".

"Sentí que me enamoré heavy de nuevo. Volvimos a ser amigos. Ayer me mandó un video del departamento donde está y me la lloré toda, porque siempre estoy ahí, soy la que ordena las cosas a Jorge. Nosotros hemos vivido en diez casas… Oh, me da pena…”, cerró.