Américo enfrenta la pandemia con un recital online y prepara un disco de cumbias religiosas

La carrera de Américo seguía un curso vertiginoso hasta mediados de marzo. El 13 de ese mes, el músico más relevante de la cumbia local terminaba una doble fecha en Nueva York para un día después continuar su gira por Estados Unidos en Connecticut.

"Pero ese fue el último. Ahí ya estaba quedando la grande en el país, así que entendimos que no había nada más que hacer aparte de cuidarnos. Ahí me fui a Miami a cerrar la casa y me vine, alcancé a agarrar el último avión que salió a Chile", recuerda ahora el músico, radicado hace un par de años en Estados Unidos.

Aunque el contexto obligó a un cambio de planes, el hombre de "El Embrujo" dice que ha aprovechado la cuarentena para grabar nueva música y pensar en nuevos proyectos. El más inmediato es volver a tocar: el ariqueño anunció su primer gran concierto por streaming para el 29 de agosto (entradas en Passline).

"Sentía la necesidad de volver a tener la conexión con el público", comenta. "Obviamente nunca va a ser lo mismo, tenerlos ahí es una cosa irremplazable, pero aprovechamos las plataformas y los métodos que hay hoy para poder generar trabajo, para llegar a la gente, para estar activo y sentirse bien con el trabajo de uno".

¿Habías tocado antes en un formato así?

Hicimos uno el 20 de junio que resultó muy bien. Esa fue una iniciativa mía con el equipo, apelando solamente a lo que pudimos comunicar en redes y a través de amigos, fue una cosa muy orgánica, y funcionó muy bien. Hicimos una transmisión simultánea en Facebook e Instagram, y salió muy pro. Entonces quedamos súper enganchados de eso y ahora ya va más en serio, con venta de tickets, saliendo a 15 países por la posibilidad que da internet de llegar a distintos lugares.

Ahora que no se puede tocar en vivo, ¿has pensado en cuál sería el concierto más importante de tu carrera?

Sin duda que todos son importantes, todos algo me han dejado. Inclusive cuando cantaba en la calle, que es algo que también extraño con todo esto. Sin duda que apenas pase esto, voy a volver a vivir la experiencia de ir a cantar a la calle, donde se pueda y donde haya gente. Me lo prometí. Pero de los escenarios más producidos, sin duda que dentro del ranking está el Festival de Viña, está el Lollapalooza también, que fue de una energía impresionante.

Fe

Lejano al descanso desde los comienzos de su carrera hace 35 años, Américo dice que vio en la pandemia una posibilidad para seguir trabajando. A fines de junio -de hecho- presentó "Desde que te fuiste", un single compuesto por Ender Thomas y Yhonny Atella (J Balvin, Sebastián Yatra) y que materializó su primera colaboración con Jessi Uribe, una de las voces más populares de Colombia.

Pero esa canción no es material aislado: por estos días Américo trabaja en un disco que confiesa tener avanzado en un 70% y en otro álbum de canciones de temática cristiana.

"Yo soy medio enfermo para trabajar, pero me encanta porque me distraigo y me apasiono mucho, me siento súper bien", bromea el artista, que en 2019 lanzó su último disco "Soy Cumbia".

¿Qué hay tras la idea de sacar un disco religioso?

Siempre he sido muy creyente y siempre estoy tratando de generar una buena energía, buena onda. Si bien es cierto que me he salido de madre porque me provocan, siempre he sido muy creyente. Y faltaba esa parte mía. Nunca ha sido mi intención tampoco influenciar a nadie porque entiendo también que cada quien deposite su fe en donde quiera, pero sí me provoca muchísimo hacer algo con ese mensaje. Tengo avanzadas ya varias canciones en esa onda que, si bien es cierto es cristiana, es algo muy universal también. Como Juan Luis Guerra, que sus canciones son muy populares y llegan a todo el mundo, pero tienen un mensaje detrás.

¿Ese disco tienes pensado editarlo este año o tiene un plazo más flexible?

No, tengo que llegar a este año, sacarlo ahora. A lo mejor puede ser un disco de ocho canciones, ya tengo cuatro. También quiero dedicarle tiempo para poder cantarlo, más que promocionarlo. A un disco como este me imagino que no tiene mucho sentido hacerle promoción, pero sí lo quiero cantar mucho.

¿Qué otros planes tienes a futuro? Hace un tiempo se hablaba de una serie basada en tu biografía, ¿sigue en pie eso?

Sí, claro que sí. El libro ayuda mucho a eso, y ese proyecto ha evolucionado mucho. De hecho, hemos aprovechado algunas instancias para avanzar en el tema editorial, el trabajo más de oficina, ya que no nos podemos juntar a grabar. Hay un persona que está en este proyecto y está avanzando un montón con eso. Más que una serie, el proyecto se transformó en una película. Esa es la intención, y la verdad es que hoy es súper posible. Y bueno, si logramos concretarlo a mí me gustaría hacerlo súper en serio, que sea a lo grande.