Doña Florinda indignada por la salida del Chavo de la TV: "Es una agresión a la gente"

08:49 Florinda Meza lamentó que los programas de "Chespirito" ya no puedan ser transmitidos. Esto luego de que Televisa y la familia Gómez Fernández no llegaran a un acuerdo. En Chile eran emitidos por La Red y TVN.

La noticia no le cayó nada de bien a Florinda Meza. Después de medio siglo ininterrumpido en televisión, todos los programas de "Chespirito" dejaron de salir al aire a nivel mundial, según la prensa mexicana, por diferencias entre la cadena Televisa y los herederos de legendario comediante, Roberto Gómez Bolaños.

Meza, que estuvo casada con el creador de "El Chavo del Ocho" por una década, desde 2004, aseguró que no estuvo involucrada en las conversaciones que terminaron con la salida del aire de los icónicos programas, que hasta hace poco eran emitidos en toda Latinoamérica y España.

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", expresó Meza a través de Twitter.

La viuda del mexicano conocido popularmente como "Chespirito", además opinó que la decisión de cortar las transmisiones de todos los sketches creados por su marido "va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor". "Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética", agregó.

Seis herederos

Esto último a raíz de la disputa entre la cadena Televisa, dueña de los derechos de transmisión de los programas, y el Grupo Chespirito, fundado por la familia del comediante y propietario de los derechos de explotación comercial de los personajes creados por él.

El comediante, fallecido a los 85 años en 2014, tuvo seis hijos de su matrimonio con Graciela Fernández: Roberto, Paulina, Marcela, Teresa, Graciela y Cecilia. El primero de ellos es quien lidera el Grupo Chespirito desde 2005 y quien confirmó el sábado: "Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos".

Así, el 31 de julio de 2020 quedó marcado como el último día que pudieron ser emitidos programas como "El Chavo del Ocho" y "El Chapulín Colorado".

En Chile "El Chavo del Ocho" era emitido por TVN, que lo dejó de dar al renovar su parrilla programática de los fines de semana en julio pasado; mientras que La Red daba hasta la semana pasada "El Chapulín Colorado", que salió de su programación por este conflicto.