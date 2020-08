María Luisa Godoy no hará baby shower y aún no sabe si tendrá prenatal

Con pandemia y todo María Luisa Godoy dice que este ha sido su embarazo "más tranquilo". La animadora de "Buenos días a todos" está próxima a tener a su cuarto hijo, su primer niño, y aunque incluso se llegó a contagiar de Covid-19, asegura que al estar tanto en casa en esta espera se ha sentido "empollando".

"Ha sido mi embarazo más tranquilo de todas maneras; bueno, sin contar las semanas del Festival jajajá. Pero como yo digo, ha sido lejos el más empollado. Llevo cinco meses en la casa. En los otros hacía muchas cosas y también harto deporte, este ha sido el único que no", contó a hoyxhoy.

A pesar de que por estos días muchas mujeres se las ingenian para hacer de todas formas el ahora típico baby shower, María Luisa revela que se saltará el festejo, dada la actual situación en el país por la pandemia. "Yo creo que estamos todos asumidos en no tener celebraciones de ningún tipo", comenta.

Y aunque su salida de pantalla es inminente, por el nacimiento de su guagua, la animadora cuenta que aún no sabe si se irá de prenatal las seis semanas antes del parto que contempla la ley. "Yo me siento muy bien y estoy haciendo el programa desde mi casa, así que vamos a ir viendo si me voy luego o paso las semanas al postnatal", detalla.

Entre las opciones para su reemplazo, sin embargo, ya suena fuerte el nombre de la periodista Carla Zunino, quien ya es parte del matinal que Godoy coanima con Ignacio Gutiérrez.

Mamá en instagram

Pese a su avanzado embarazo, de unos ocho meses, la periodista continúa haciendo diariamente el matinal de TVN, espacio que la tiene cinco horas al aire de lunes a viernes, carga a la que sumó un segundo programa a través de su cuenta de Instagram. En "Siempre mamá" la animadora del Festival de Viña conversa con expertos de temas relacionados a la crianza y con famosos, como Cecilia Bolocco, invitada del último capítulo.

Nosotros siempre fuimos un matinal más periodístico y eso calza muy bien con lo que debe hacer la TV pública, que es informar, educar y acompañar y hacerlo de manera entretenida. Nosotros tenemos muy clara nuestra misión y me gusta que así sea.

Yo siempre he querido hacer un programa de maternidad que pueda ayudar a otras mamás en la crianza. Justo la pandemia permitió que lo hiciera y nos acompañemos en este camino nuevo del confinamiento y homeschool.

Precisamente por lo que te decía, vivimos una época difícil y el matinal tiene una labor ciudadana y social preciosa que me encanta. Pero sentí que también podía compartir lo que hago con mis hijas. Muchas mamás no tienen, por ejemplo, la opción de consultar a una sicóloga o de tener libros y son tantos los temas, valores y virtudes que uno les puede enseñar a través de ellos que lo quise compartir.