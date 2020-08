Alison Mandel habló de quiebre con "pololo tóxico": "Se tiró arriba del capó del auto (...) lo atropellé un poquito"

10:52 "Me dice ‘te juro que no me voy a bajar’. Puse primera y no se caía, puse segunda y no se caía, entonces puse reversa y se cayó”, contó.

“Yo tuve un pololo tóxico que me amenazaba caleta con que se iba a morir. Se iba a matar”, contó Alison Mandel en Socias, espacio conducido por Begoña Basauri a través de Instagram.

La comediante aseguró que en esa antigua relación, las amenazas cuando ella quería terminal la relación, eran recurrentes. “Iba a acabar con su vida. Y ahí está, casado, con hijos, cero acabado con su vida. Yo había terminado con él porque era el tóxico. Entonces yo terminaba con él y pasaban así dos o tres días, él se curaba, se acordaba y me llamaba".

“‘Te extraño, te extraño rucia, te extraño caleta’. Y al otro día me daba el jugo de rebote, ‘parece que anoche te llamé, pero no me acuerdo bien qué te dije’. Y yo seguía contestando”, contó.

Asimismo, contó otra historia, de un pololeo más corto que no tuvo un buen final.

"El punto es que terminamos, terminé con él y me fui corriendo de su casa, esas terminadas. (...) Me fui corriendo de su casa y él se tiró arriba del capó del auto, ‘¡no me dejes!’. Y yo ‘ay, ¿qué hago?’, y aceleré, porque me dio nervios”.

"Sí, lo atropellé un poquito(...) él se tira en el capó y me dice ‘te juro que no me voy a bajar’. Puse primera y no se caía, puse segunda y no se caía, entonces puse reversa y se cayó”, agregó.