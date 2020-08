Carolina Arregui por episodio con Fernando Kliche: "Sin querer queriendo de repente te metes en un tete"

09:20 Incluso, aseguró que si eso no hubiera ocurrido "jamás me habría separado”.

Carolina Arregui, conversó en Francamente, el espacio de Fran García-Huidobro a través de las redes sociales de Canal 13.

En la oportunidad, la actriz abordó el affaire que tuvo con Fernando Kliche en medio de las grabaciones de Marrón Glacé.

“Si tú me preguntaras yo de qué me arrepiento en la vida, fue en ese momento no haberle dado la importancia que tenía mi matrimonio, mis hijos. O sea, la anduve medio embarrando”, contó.

“Pasó una cosa bien extraña, que le pasa a algunos actores, que es confundirse un poco con los sentimientos. De repente pasan cosas dentro de la teleserie que son muy potentes y tú te llevas eso para la casa. Y de alguna forma eso te hace pensar, te da vueltas y sin querer queriendo de repente te metes en un tete", añadió.

Con ello, aseguró que "en algún momento a todos nos pasa y fue una confusión. Yo lo único que quería era estar con mis hijos, pero no podía porque tenía que seguir haciendo teleseries, tenía Video Loco, tenía entrevistas. Sí, las lucecitas de repente te encandilan un poco y eso no se puede negar”

Incluso, aseguró que si eso no hubiera ocurrido "jamás me habría separado”.