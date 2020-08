Álvaro Rudolphy reveló que él y su familia se contagiaron con Covid-19

“Lo que pasa es que a nosotros nos tocó más intenso, hubo un par de días bien fatales y ha durado harto, cuesta mucho salir, te vuelve, es cíclico, pero ya bien”, contó Álvaro Rudolphy, haciendo referencia al contagio de Covi-19 que sufrió y también al de su familia.

El actor contó que "hubo un par de días que me asusté, porque además el pánico de que vayas a la clínica y te digan ‘ya, venga para acá’ y te metan el tubo… No. Entonces como que uno dice ‘aguanto, aguanto, no quiero ir‘, porque estar de guata en coma entubado debe ser… bueno, te das cuenta”, dijo según consignó La Cuarta.

Con ello, contó que los síntomas de sus hijos tuvieron "fiebre unos días y nada más”.

Sin embargo, insistió en que "en este lado, como núcleo familiar, ha sido una súper buena instancia. Ahora cuando tengamos que salir a la vida nos vamos a echar de menos harto”, cerró.