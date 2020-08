Drefquila: "En esta cuarentena se me activó la glándula pineal, no sé qué onda, pero he hecho muchas canciones"

Que no ha estado de vacaciones durante la cuarentena y que ha estado trabajando sin parar en su casa en Chicureo, cuenta Drefquila (22), que recién en abril lanzó "Kun", su más reciente disco que presentará hoy con un show en vivo vía streaming.

"Kun" es el segundo disco que edita con el sello Warner Music tras "Aqua" (2018) y aunque no ha podido presentarlo en vivo como le gustaría, dice que la pandemia no cambió tanto sus planes, porque sus fans siempre se han movido más en internet.

"Kun" es más que nada el permitirme jugar, escribir sobre otras cosas, no intentar siempre ser el bueno de la escena, el family friendly de la escena, y atreverme. Tal como yo voy creciendo que mis rimas también vayan creciendo y madurando y que mi público también vaya creciendo conmigo. No voy a cantar canciones para niños de 11 siempre. En "Kun" exploré estas nuevas temáticas, no tener miedo a rimar con fumar, salir, divertirse. Obviamente siempre cuidando que el mensaje no sea explícito ni que sea aventar a los jóvenes a hacer algo.

Demasiado. Yo me preocupo mucho de mis letras, sé que hay muchos niños escuchándome, que soy un ejemplo y eso. Drefquila is for kids.

Porque sentía que estaba muy hermético respecto a la escena. "Aqua", mi disco anterior, sólo tiene canciones mías solo, entonces en este dije 'tiene que haber featuring'. Y los dos artistas chilenos que más me gustan en este momento son Polimá y Tommy Boysen y justo tenía canciones que calzaban mucho con su voz.

La glándula pineal

Desde que se convirtió en uno de los nombres más destacados de la escena urbana local, Drefquila se ha caracterizado por fijarse grandes metas y decirlo en voz alta. Fue muy comentado cuando dijo que quería superar a artistas como Drake y J Balvin. Y aunque hoy asegura que aprendió a cuidar sus palabras, también cuenta que sus metas siguen intactas: "Ser el mejor, ser una leyenda, quedar en los libros de la historia de la música de Chile, internacionalizarme; todos los días trabajo en eso".

Fruto de ese trabajo son los temas que ha grabado durante la pandemia que, anuncia, empezará a lanzar mes a mes. "Esta cuarentena se me activó mi glándula pineal, no sé qué onda, pero he hecho muchas canciones", dice medio en broma aludiendo a la glándula que activaría la creatividad. "Así que ya conversé con Warner para sacarlas todas. Yo quiero bombardear y ya no desaparecerme tanto", agrega el oriundo de Coquimbo.

Las etiquetas nunca me han importado, ni las buenas ni las malas, porque las etiquetas son las que te limitan para actuar. Yo puedo hacer lo que quiera, no soy ni promesa ni nada porque me puedo retirar mañana, y carrera promisoria tampoco porque llevo cuatro años vigente, siendo parte de la escena y voy a estar 10 años más, 20 años más, en verdad no sé si tanto, si en verdad yo no quiero cantar hasta viejo si un viejo cantante se ve feo. Yo me voy a retirar joven y de ahí voy a ser empresario.

Lo veo como lo mejor que pudo haber pasado. Ahora tenemos una variedad de artistas. Para el público es hermoso porque tienen variedad y no se conforman con dos o tres artistas, ahora tenemos 20, 25 o 30 y todos son distintos. Y para nosotros los artistas que ya estábamos es como un recordatorio de que 'hey trabaja, hey ponte al día porque hay gente con mucha hambre que te está pisando los talones, o que ya te pasó con mucho menos tiempo'. Es una motivación más que una competencia. Quizás hace dos años lo veía como una competencia, pero hoy en día me doy cuenta de que no hay que competir con nadie.

¡Uf! He aprendido que todos te quieren cagar, que todos quieren robarte algo; lo hermoso que puede ser el apoyo del público y el doble filo que puede ser, lo fuerte que te pueden hundir. El poder que el público tiene sobre ti he aprendido a sobrellevarlo, porque la gente va a decir de ti lo que quiera, pero de ahí a cómo lo manejas es muy distinto. He tenido que aprender a lidiar con esta exposición mediática, con que digo algo en Twitter y CNN lo comparte, entonces hay que tener cuidado; he aprendido a cuidar mis palabras, a dejar de lado el ego; he aprendido a no confiar en todo el mundo; he aprendido mucho sobre el negocio, he estudiado un montón sobre la música, sobre marketing, sobre moda. Soy un estudioso, me salí de la universidad, pero tengo un doctorado en música.