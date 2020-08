Constanza Santamaría por comentarios en redes sociales: "Yo soy una persona súper sensible, aunque no se vea a veces"

16:47 "Me duele cuando me agreden y la gente hoy en día está super agresiva, algunas personas y se usan las redes sociales muchas veces en forma anónima para atacar y denostar", comentó.

Constanza Santamaría, conversó con Angélica Castro en el programa “Velvet al Desayuno” transmitido por el Instagram Live de Revista Velvet.

En la oportunidad, la periodista habló sobre los comentario que suele recibir en redes sociales.

"Yo soy una persona súper sensible, aunque no se vea a veces. Me duele cuando me agreden y la gente hoy en día está super agresiva, algunas personas y se usan las redes sociales muchas veces en forma anónima para atacar y denostar".

Asimismo habló sobre su trabajo y contó uno de lo momentos difíciles que vivió cuando le tocó reportear el accidente del avión de la FACh en Punta Arenas.

“Me tocó ir a Punta Arenas, el avión que se cayó camino a la Antártica, me tocó ir a cubrir eso, y yo estaba ahí cuando les contaron a los familiares que habían encontrado restos del avión, ahí se dieron cuenta que sus seres queridos estaban muertos, y me acuerdo estando ahí, me acuerdo que son esas coberturas que uno está cansada y con una intensidad de sentimientos enormes, estás reporteando algo que es muy terrible", contó.