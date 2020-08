C-Funk y su colaboración con Josefina Fiebelkorn: "Es muy talentosa"

Una canción de sonido pop bailable unió al músico C-Funk y a la conocida actriz y cantante Josefina Fiebelkorn. "Poppin" es el nombre del tema que acaban de lanzar juntos y del que ya preparan un videoclip que saldrá pronto, según adelanta el artista nacional.

Pese a ser un tema pop de ánimo más ligero, Cristián Moraga -verdadero nombre de C-Funk- ve una conexión en la letra con el malestar social que se manifestó en el estallido social. "La canción trata de estos personajes que quieren y sueñan con esa película romántica de París, de la playa. Todos tenemos esas ganas de salir a conocer el mundo y disfrutar con nuestro ser querido, pero nos vemos envueltos en la realidad del sistema en el que estamos, que nos obliga a vivir para trabajar", dice el exLos Tetas sobre la canción de su autoría.

Y explica que la letra, coincidentemente, también se conecta con la actualidad de la pandemia. "En algún momento la chica dice 'déjame salir, sácame de aquí, llévame a pasear', cosas que yo ya le he escuchado a mi señora, entonces ahí tiene como un paralelo", explica medio bromeando.

Yo soy un amante de toda la música. Si bien mi especialidad es el funk, me gusta todo tipo de música y como productor he aprendido a trabajar con todo tipo de música. Esta canción tiene tintes de pop pero su núcleo es totalmente el funk, es tan pop como Bruno Mars, como "Uptown Funk", ese tipo de pop que no deja de ser funk. No tengo rollos con eso, me encanta y también me gusta que el pop aliviana un poco las cosas. Creo que en este momento se necesita alivianar un poco el estrés y la carga que tenemos todos.

A la Jose la conocí en los musicales, porque he trabajado en varios musicales. Y la encontré muy buena onda, muy talentosa en la parte musical, aparte de su parte actoral y de baile, y la invité por eso. La Jose es súper apañadora, es una amiga muy buena onda y eso me encantó en su aura, en su onda. Siempre tiene esa energía súper positiva y eso me encantó de ella, en lo que está haciendo entrega todo y por eso la quise invitar. Ya grabamos el video de esta canción que se viene ahora muy luego y la Jose la rompe ahí, me salvó el video.

Malabares musicales

Además de "Poppin" C-Funk presentó hace pocos días un segundo sencillo como solista, "Every Morning Smile". Cuenta que, aunque no tiene planes de sacar un nuevo disco, su idea es presentar una nueva canción por mes. "Es un desafío", comenta.

Un desafío que se suma al de seguir haciendo música a pesar de las dificultades por la pandemia. Además de su carrera como solista, C-Funk es productor de otros artistas y hace dos años se sumó a Chancho en Piedra.

Hay que aprovechar el tiempo al máximo. Para ser músico en este país y poder vivir medianamente bien hay que hacer demasiadas cosas, son pocos los que tienen la suerte de que con una pura carrera pueden sustentar una familia y la carrera. Con lo que paga el medio chileno a los artistas se les hace muy difícil, prácticamente imposible poder brillar. Para ser músico clase media tienes que hacerlas todas.

Fuerte, he tenido suerte igual de que tenía producciones agendadas y la gente con la que estoy trabajando ha mantenido sus compromisos. Y, por otro lado, hay que reinventarse. He estado grabando para artistas, también los precios que uno cobra los tiene que adaptar a la realidad actual de la gente, entonces no es tan sencillo. Pero hay que darle nomás. Yo me siento afortunado, a pesar de que es difícil sé que hay gente que está peor, entonces no puedo estar llorando tanto tampoco.

Yo lo veo difícil, pero veo que aquí el que se reinventa va a sobrevivir, el que no va a sufrir mucho. Lo bueno es que la música naturalmente tiene su espacio. Es loco porque yo siento que no hay mucho respeto por las artes en general en este país, los artistas no tenemos ningún tipo de seguridad social. Pero igual la gente le abre camino a la música porque no puede estar sin música. Espero que eso se note y que con el tiempo se vea un compromiso de parte del país, de los Gobiernos y de la gente, con su música.