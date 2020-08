Camila Recabarren confirmó el fin de su relación con Dana Hermosilla: "Estoy soltera"

En una conversación con el programa web, CHV en Casa, la ex chica reality Camila Recabarren confirmó el quiebre amoroso con Dana Hermosilla.

La ex miss Chile confesó que "ahora estoy soltera eso sí. Por un tema también de lo que está pasando, de la distancia, de que yo tomé la decisión de venirme al Valle pensando en mi hija y en mi mamá".

"Necesito esta instancia sola, como de conectarme conmigo, vivir mi vida más libre. Yo lo conversé con ella y está todo perfecto", añadió.

En esa misma linea, Recabarren reflexionó y aprovechó para dedicar emotivas palabras a su relación y a Hermosilla.

La chilena expresó que "fue hermoso. Es diferente la relación de mujer con mujer que mujer con hombre. Con hombre es mucho más fácil para mí, el hombre como que a todo dice ‘sí, sí"

"Con la mujer eres amiga, como que te entiende, se pone en tu lugar, tiene más empatía, es más suave, más delicada. Tú decías que era pansexual y en verdad no me pongo etiquetas, porque puedo estar con un hombre también, no tengo nada contra ellos", cerró.