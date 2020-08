Hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza respondió a las críticas que suele recibir en las redes: "Ya me aburrí de tener que callarme"

08:59 "Me aburrí que me descalifiquen por quienes son mis papás, por mi lugar de nacimiento, por mi forma de vivir la vida, por mi físico, por mi pelo, por mi cara, por mi ropa. Me aburrí", aseguró.

Martina Araneda, hija mayor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, utilizó sus redes sociales para descargarse de los mensaje negativos que suele recibir.

"Me aburrí que me descalifiquen por quienes son mis papás, por mi lugar de nacimiento, por mi forma de vivir la vida, por mi físico, por mi pelo, por mi cara, por mi ropa. Me aburrí", comenzó.

"No logro entender por qué una persona me sigue y se da el tiempo de ver lo que subo, para después tratarme de payasa, de cuica culiada, de tonta de mierda, que son algunos de los comentarios que he recibido. O de tienes celulitis, o de estai un poco sobrepeso, o muérete. Creo que no he hecho nada, no he matado a nadie, no nada, como para merecerme esos tratos", insistió.

Con ello, añadió que "no es justo que me juzguen por mi opinión y que mi opinión no valga porque tengo privilegios", dijo, añadiendo que "una cosa es la imagen que se ve de mi familia, de mis papás, que se proyecta afuera de las 4 paredes de la vida de hogar, pero nadie sabe qué hay detrás de esas fotos que se muestran. No lo saben y no nos conocen".

"Ya me aburrí de tener que callarme porque me van a juzgar (...) Existe la libertad de opinión, pero una cosa es la libertad de opinión y otra cosa es usar esa libertad de opinión para ir haciendo daño a la gente", añadió.