[FOTO] Marcela Vacarezza publicó decálogo en sus redes tras salida de Chile: "No puedo falsear mis fotos"

La animadora habló sobre sus eventuales publicaciones desde playas en Miami, asegurando que "esto no quiere decir que no me importa la situación país".

Marcela Vacarezza y Rafael Araneda se fueron de Chile junto a sus dos hijos para radicarse en Miami, Estados Unidos.

Fue este hecho el que motivó a la animadora a compartir un particular decálogo en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram.

Ante los mensajes y críticas que suele recibir, la rubia advirtió que quienes quieran seguirla se encontrarán con diferentes intervenciones.

Incluso, aseguró que si publica fotos desde la playa, "esto no quiere decir que no me importa la situación país", añadiendo que "no puedo falsear mis fotos ni mostrar una realidad que no me pertenece".

Vacarezza añadió que, "si le caigo mal o no le gusto también es bienvenido pero es mi derecho bloquear si su animadversión es muy evidente".